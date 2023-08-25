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東亞中期多賺76% 派息倍增

【明報專訊】東亞銀行（0023）中期多賺75.9%至26.36億元（見表），受惠高息環境，淨利息收入按年升38%至80.45億元，淨息差由1.42厘擴闊至2.03厘。惟金融工具之減值損失升16.7%至24.92億元，內地業務的減值貸款比率由2.75%上升至3.15%。風險總監陳淑佩表示，內房貸款佔總貸款已大幅削半至8.8%，有關碧桂園（2007）的貸款佔0.02%。

內房貸款佔比減半

期內，非利息收入按年下跌2.5%，當中服務費及佣金收入淨額微升0.6%至14.5億元，來自貸款業務和第三方保單銷售錄得顯著增長，惟被投資產品和證券經紀佣金的下降所抵消。上半年的每股基本盈利0.87元，按年升1.23倍；中期股息派0.36元，按年升1.25倍。

東亞聯席行政總裁李民橋表示，在上半年的減值損失24.92億元中，內房相關撥備已佔85%。減值損失雖然按年上升16.9%，但已較去年下半年跌34%，料減值已於去年下半年見頂，全年撥備將較去年改善。

聯席行政總裁李民斌稱，內房情况低迷，銷售數字較差，但在政府推出更多措施下，可恢復投資者信心，惟仍需時改善，料中國內地業務的減值貸款比率將維持3.15%相若水平。該行上半年貸款按年微跌3%至5262.35億元。李民橋指今年貸款需求較疲軟，由於人民幣與港元及美元息差擴大，令部分內地客戶選擇在內地借貸，今年本港貸款增長或停濟甚至下跌。不過受惠高息，料全年淨利息收入理想。若美國進一步加息，不排除本港亦會上調最優惠利率（P）。