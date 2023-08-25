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友邦上半年新業務價值增長37% 勝預期 受惠內地客重臨 港市場錄逾1倍升幅

【明報專訊】本港今年初與內地恢復通關，內地訪客再度來港投保，帶動友邦保險（1299）今年上半年新業務價值按年增長37%（固定匯率計，下同）至20.29億美元，高於市場預期的19.72 億美元，其中香港市場新業務價值按年急升1.11倍至6.81億美元。友邦區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，第二季內地來港投保有79%為新客戶，較首季的59%佔比擴大，認為內地客來港投保的趨勢可以持續。

明報記者 歐陽偉昉

友邦上半年的年化新保費按年增長49%至39.84億美元，稅後營運溢利按年升0.2%至32.72億美元，計入投資資產市值變動等項目的股東應佔全面收入總額為8.37億美元，按年虧轉盈，每股中期息按年多派5%至0.4229港元。友邦早上公布業績後，高開2.5%見71.7元，不過已是全日高位，早段倒跌直至收市，下跌0.36%，報69.7元。

次季內地訪客平均保費較疫前倍升

香港業務年化新保費按年增長1.63倍至11.65億美元，陳榮聲表示，第二季內地訪客來港的平均保費為2萬美元，與第一季持平，是新冠疫情前的1倍，而相對首季內地訪客主要購買長期儲蓄產品，第二季利潤率較高的危疾產品，其佔比則上升至40%。至於港元銀行定期存息持續高企，對於會否影響保單銷售，陳榮聲表示，保險產品是長期的財務規劃和保障，與短期銀行儲蓄不同。

內地今年上半年同樣疫後復常，友邦內地的新業務價值按年上升14%至6.01億美元，撇除1月未完全復常，單計2月至6月按年增長29%。因應內地銀行利率下調，上月市傳內地監管部門，要求險企不可再銷售預定利率3.5厘的保險產品，陳榮聲表示，非分紅、全額保證回報的終身壽險，過去因回報率較高在內地較為熱門，不過友邦中國的代理渠道並沒有銷售相關產品，因此相關法規改變對其影響甚微。

被問及內地居民會否因缺乏投資信心，影響購買保險的意願，陳榮聲認為內地人對投資更為小心，會對保險有利，因為保險是儲蓄產品。

李源祥：隨內地保險市場開放 逐拓新省份

集團首席執行官兼總裁李源祥表示，內地政府相當鼓勵退休和健康保障產品，他們上半年推出年金退休產品，市場反應良好。他又指隨着內地保險市場開放，友邦逐步開拓至新省份，業務有長期結構性增長的動力。