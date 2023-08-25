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恒安半年少賺4% 中期息每股0.7元

【明報專訊】恒安國際（1044）昨日中午公布中期業績，期內純利為12.26億元（人民幣，下同），按年跌4%；每股盈利為1.055元；集團指純利下跌因高成本木漿存貨於期內持續影響集團毛利率所致；派中期息每股0.7元，與去年持平。恒安昨收報29.1港元，升1.04%。

收入雖見上升，惟受紙巾主要原材料木漿價格於今年第一季高企，影響恒安盈利。其中紙巾業務分部經營利潤率為0.07%，較去年同期的5.2%大幅下降。恒安執行董事及財務總監李偉樑昨於業績會中表示，經營利潤率下降主要因其毛利率下滑。上半年恒安紙巾業務今年毛利率17.7%，相較去年同期23.1%大幅下跌5.4個百分點。

恒安執行董事及行政總裁許清流表示，過往因俄烏戰爭及疫情令供應鏈緊張，導致木漿價格上升，而木漿佔集團紙巾產品的成本約六至七成，現時木漿價格由2月份的約每噸750美元，下跌至5月份的每噸470美元，雖現時價格亦有略微回彈，但預計未來半年至一年的木漿價格會維持現時的水平。李偉樑亦表示，木漿價格從第二季開始往下跌，預計下半年的利潤會較上半年有所改善。

下半年控制負債比率

截至6月底，集團短期借貸達236億元、較去年底增加57%；上半年財務費用按年升32%。李偉樑指集團上半年財務狀况維持健康水平，經營現金流錄得淨流入近20億元，在市場上尋找較划算的利率去融資亦合理。許清流補充，融資成本提升的同時，集團的定存及利息收入亦同樣增加，扣除利息支出後仍可獲利，而集團於下半年亦會控制其負債比率。