瑞聲科技中期少賺57% 不派息

上半年全球智能手機需求弱 影響出貨量

期內收入按年跌2%至92.2億元，其中佔比較重的聲學業務收入按年跌19.9%至33.2億元，光學業務則按年減少4.4%至17.7億元。郭丹指出，上半年全球智能手機市場需求疲弱，影響出貨量表現，尤其為集團安卓（Android）相關聲學業帶來負面影響。不過，她就國際數據公司（IDC）報告中的手機出貨量數據表示，雖然今年第一季及第二季的全球智能手機出貨量按年下滑，但季度跌幅有所收窄，而市場出貨量按季亦有改善。

瑞聲本月公布收購Acoustics Solutions International，其擁有 PSS（普瑞姆揚聲器系統），郭丹指PPS年收入約4.5億至5億歐元，並擁有正現金流和債務較低，而集團現金流充裕，故出手收購，並預計最快今年底至明年初將其財報併表。