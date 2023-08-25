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瑞聲科技中期少賺57% 不派息

【明報專訊】瑞聲科技（2018）公布截至6月底止中期業績，純利按年跌57.1%至1.5億元（人民幣，下同）；每股盈利0.13元，不派中期股息。瑞聲首席財務官郭丹表示，主要智能手機客戶在現金流管理和去庫存工作「非常到位」，而且客戶積極升級其產品規格，在將來更多經濟刺激措施和消費力逐漸復蘇的情况下，對下半年整體行業發展較樂觀。瑞聲昨午公布業績後，股價走勢疲弱，收報15.56港元，跌5.47%，成交1.31億港元。

上半年全球智能手機需求弱 影響出貨量

期內收入按年跌2%至92.2億元，其中佔比較重的聲學業務收入按年跌19.9%至33.2億元，光學業務則按年減少4.4%至17.7億元。郭丹指出，上半年全球智能手機市場需求疲弱，影響出貨量表現，尤其為集團安卓（Android）相關聲學業帶來負面影響。不過，她就國際數據公司（IDC）報告中的手機出貨量數據表示，雖然今年第一季及第二季的全球智能手機出貨量按年下滑，但季度跌幅有所收窄，而市場出貨量按季亦有改善。

瑞聲本月公布收購Acoustics Solutions International，其擁有 PSS（普瑞姆揚聲器系統），郭丹指PPS年收入約4.5億至5億歐元，並擁有正現金流和債務較低，而集團現金流充裕，故出手收購，並預計最快今年底至明年初將其財報併表。