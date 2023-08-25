中壽料下半年保費 增長放緩

持股遠洋屬財務投資 影響可控

市場關注內房企業出現債務問題，中壽作為內房遠洋集團（3377）主要股東，持有近三成股權，副總裁趙國棟稱，公司高度關注遠洋集團經營情况以及近期面臨的風險狀况。他強調公司持有遠洋集團股份屬於財務性投資，其項目對公司總體投資影響可控。

副總裁劉暉補充，公司在內地房地產敞口較小，二級市場涉及房地產股票敞口少於0.4%；有關債券持倉少於0.2%；非標的房地產產品少於0.6% ，公司持有不動產主要為成熟商業地產，能夠提供穩定現金流，佔比約3%。有關商業地產大多分佈於一線城市核心區，收益率高於固收投資收益率。內地近期經濟數據未符預期，中港股市表現一般，劉暉指A股出現了一定向下調整，現時估值已經顯著低於歷史均值，下半年刺激經濟等政策措施出台有望經濟逐步恢復，市場信心改善。她認為A股市場整體機會大於風險，俱備長線投資價值，公司將續以「穩」字當頭，在利率低水平環境下，公司將根據市場情况調整採取中性偏靈活的配置策略。