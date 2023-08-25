Subway落實賣盤 Roark出價749億

Roark目前的投資組合，包括10多個連鎖餐廳品牌。在全球經營3.7萬家門店Subway，門店數量較Roark旗下的餐廳連鎖店多。

Subway行政總裁John Chidsey表示，Roark計劃將Subway作為一個獨立實體，保留在其投資組合。Chidsey於2019年加入Subway，任內修改菜單，招募新的特許經營商，並為技術進行投資。該公司上半年的同店銷售額增長9.8%，顯示其改革措施似乎逐漸奏效。

737 Max現新問題 波音早段挫逾3%

此外，波音（美：BA） 737 Max飛機出現新的質量問題。由於供應商提供的零件存在瑕疵，恐拖累交付目標，波音股價早段挫逾3%。

在加息環境下，美國企業對投資的態度亦趨於審慎。當中美國7月核心資本貨物訂單價值（除飛機及軍火以外的耐用品訂單）按月僅增0.1%，而6月修正後更下跌0.4%。美國7月整體耐用品訂單按月跌5.2%，是2020年4月新冠疫情爆發以來的最大跌幅。美股3大指數早段下滑，道指跌逾百點。

此前公布的歐美8月採購經理指數（PMI）也發出經濟放緩的信號。市場人士預期主要央行可能暫停加息，令債息回落。美國10年期國債孳息率曾回落至4.2厘以下。

（綜合報道）

[國際金融]