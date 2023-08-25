徐風：港免費電視行業難翻身 TVB暫無憧憬

今年3月，TVB宣布與阿里巴巴（9988）旗下的淘寶合作，動用旗下藝人「直播帶貨」，稱在6小時內累計觀看次數超過485萬，並帶來2350萬元人民幣的總銷售額。消息刺激TVB股價一度由3.86元急升至17.9元，升幅超過3.6倍。不過5個月後，股價即打回原型，跌至約4元水平。

力推直播帶貨 惟利潤貢獻不大

到底直播帶貨為TVB帶來多少利潤貢獻？近日公布的半年業績顯示，有關佔比似乎不大。直播帶貨被歸類為TVB的電子商貿業務，而管理層在業績中指出，該業務收入下跌41%，至2.71億元，除息稅折舊攤銷前虧損（LBITDA）為2200萬元，雖然較去年同期的4100萬元虧損有改善，但主要原因是「專注於銷售利潤率較高的產品以提高盈利能力」，導致收入減少及營運效率改善。至於直播帶貨，僅指「預期該活動將帶來更多收入貢獻」，但未有披露相關收入數據。

而TVB的本地廣播業務，雖然社會「復常」及開關後，理論上會帶來更多廣告生意，但有關收入按年增長5%，至6.28億元；LBITDA更略為增加至2.14億元，可見免費電視仍未能留住觀眾，廣告商投放在電視的預算也相對「手緊」。

未能留住觀眾 影響廣告收入

目前，香港免費電視台有三家，分別是TVB、電盈（0008）旗下的ViuTV（又稱藍Viu），以及有線寬頻（1097）旗下的「HOY TV」；而收費電視台自有線寬頻交還牌照後，則幾乎由香港電訊（6823）旗下的 Now TV 「一台獨大」。依靠廣告及藝人管理收入為主的TVB及藍Viu，其本地免費電視業務上半年分別錄得收入6.28億元及3.9億元，總計約10.2億元；至於Now TV收入則有12.05億元，已超過兩家主要免費電視台的總收入；收費電視用戶達142.8萬戶，也佔全港200萬家庭住戶的七成左右。

事實上，Netflix（美：NFLX）及迪士尼（美：DIS）旗下的Disney+等收費串流平台都成功在香港「插旗」，而YouTube在similarweb香港網站流量排名第二，可以見到香港觀眾傾向更多內容選擇，兼願意付費，免費電視台只成為觀眾的選擇之一。更不利的是，大氣廣播技術只能單向及規律式播放，無法做到按用戶需求播放特定節目，難以適應零碎時間愈來愈多的觀眾，結果觀眾流失，廣告商投放的意欲也降低，影響兩家免費電視台收入，甚至遠差過收費電視台。

觀望「雙11」能否借直播帶貨再炒一轉

面對競爭，TVB繼續與內地合拍劇集，希望分攤製作成本，但口味與香港格格不入；重推經典節目如「獎門人」，則被指沒新意。藍Viu節目較本地化，着重推廣藝人曝光度，希望從藝人管理中獲取更多收入，然而造星太多，也令人眼花撩亂。

能否「鍊贏」一眾互聯網視頻競爭對手，是管理層處理的事；作為投資者，除了留意在「雙11」前後，「妖股化」的TVB會否繼續借直播帶貨順勢炒一轉外，免費電視台暫時沒任何憧憬。

[徐風 隨風投資]