港股再失守18000 放榜藍籌遭拋售

全周計，恒指累升0.3%，表現最佳的藍籌股為碧桂園服務（6098），昨收報8.47元，升5.3%，一周累升19.1%，國指累升約0.5%，科指更累升約1.3%。

內地昨天發布購買首套房貸款「認房不認貸」政策、財政部延續換樓所得稅退稅政策，刺激內房做好，富力地產（2777）和碧桂園（2007）均升5.2%。但新世界發展（0017）被傳潛在資產抵押，雖然已澄清，股價仍跌5.8%，至16.32元。

金管局藉貼現窗向銀行拆借39.5億

此外，績後股表現疲弱，藍籌股中以新奧能源（2688）大挫16.2%最傷，收報65.7元，市值蒸發143億元，且遭花旗降目標價約30%，至83元，評級由「買入」降至「中性」，大華亦將目標價削14.2%，至78元，評級被降至「持有」。該集團昨午披露主席王玉鎖及控股股東新奧股份可能在近期增持股份。至於網易（9999）及美團（3690）股價在業績公布後，昨天分別走低6.7%和5.6%，至153.5和132.2元收市。

此外，彭博社指，金管局昨天通過貼現窗向銀行貸款39.5億元，打破7月17日所創38.9億元的今年以來高位，且是2021年1月4日報43.01億元後新高。目前港元隔夜拆息已回落至2.4厘水平左右，遠低於貼現窗基本利率5.75厘。