路透：內地擬減股票印花稅最多五成

【明報專訊】市傳中國為提振疲弱的內地股市將頻密出招，昨日傳言滿天飛。路透社引述3名知情人士消息指，中國計劃削減股票印花稅最多五成，擬將目前由賣方支付0.1%的股票印花稅大削兩成至五成，更指計劃最快或於昨日公布，惟至截稿前仍未見相關消息。國務員新聞辦公室、財政部以及中國證監會則暫未就該消息向路透社作出回應。事實上，早於上周二（15日）已有消息指，中國當局考慮削減股票印花稅，若消息屬實，本次將會是中國自2008年以來首次再削減股票印花稅。
除傳削減中國股票印花稅救市外，路透社亦引述兩名消息人士指，人民銀行透過被勸告性、不具法律效力的窗口指導，要求國內銀行減少通過債券通下的「南向通」向境外輸出人民幣。近日人民幣匯價持續受壓，報道指出，人行目的旨在減少離岸人民幣於境外的供應量，加大做空人幣的難度，以緩解人民幣受貶的壓力。惟昨日有內媒引述接近監管人士迅速回應指，中國今年以來外資整體保持淨流入，外資監管政策無變化，暫停資本外流的消息為不屬實。
截至本周三（23日）外資透過滬深股通連續13天淨賣出A股，淨賣出金額近780億元人民幣，創出最長淨賣出日數紀錄。彭博昨天報道，為進一步遏止內地資金外流中國市場，中證監副主席方星海據悉將於香港與全球一些最大資產管理公司會面，提振內地投資者信心，消息指富達國際及高盛均獲邀參加該會議。此前，中證監早於周四（24日）已與中國一些最大的機構投資者舉行了座談會，敦促養老金、大型銀行保險機構多入市A股。中證監沒有為此回應彭博，而富達和高盛亦拒絕評論。