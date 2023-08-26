新世界股債雙殺 否認押物業撲水 KOL指「明股實債」 發言人：疑有人操縱市場

明報記者 方楚茵

新世界旗下多隻永續債券亦急瀉，當中一筆下月20日為贖回期的4.8厘的永續債價，上周五仍企在40元以上水平，本周已跌至35至37美元水平，預測的到期孳息率更達到24.6厘。

稱虛假誤導 諮詢法律意見

新世界更罕有發「自願公告」澄清，指注意到在8月24日，有人在社交媒體以不具名方式刊發關於指控某房地產發展集團的帖文，暗示公司為所指之房地產發展集團。公司現正諮詢法律意見，並考慮向散佈該些失實及無根據的言論及指控的人士採取進一步行動。

公司發言人又稱，該些不實言論，當中包括暗示新世界發展以「明股實債」方式抵押旗下商業項目，有關內容全屬虛假誤導，懷疑有人意圖藉此操縱債券市場及影響股價，從中獲利。因此集團將考慮就事件向相關執法部門舉報，並同時諮詢法律意見，考慮是否採取進一步行動。

近年新世界大舉投資內地（見另稿），包括2019年揮金近98億元人民幣投得杭州地王、2020年再投資超過100億元人民幣發展深圳太子灣項目等。本港方面，則大舉發展半官方或商業項目，包括發展成本達200億元的「SKYCITY 航天城」及啟德體育園等項目，部分項目投資期長，成為公司短期財務重擔。而公司淨負債率亦由2017/2018年度的29.3%起，其後逐步升至截至2022年底的中期46.9%。

內房風險外溢 希慎利豐債插水

今次事件觸發骨牌效應，彭博報道，數家本港公司發行的永續美元債最近幾周出現破紀錄跌幅，當中希慎興業（0014）的一隻票據本周已下跌9美分，邁向史上最大單周跌幅。供應鏈公司利豐的永續債跌5.2美分，勢創2020年3月以來最大單周跌幅。

報道又引述德意志銀行亞太信用分析主管Owen Gallimore表示，由於本港企業有直接和間接的在岸房地產風險敞口，中資離岸債券市場的風險正蔓延到香港高收益和未評級債券市場，而相關拋售在永續債領域最明顯，因為這類產品的投資者基數小，屬性為次級。