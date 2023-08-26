金管局谷金融科技 未來一年積極推廣

集中財富綠色科技及AI等

金管局主管（監管科技）李昊揚表示，當局推動金融科技過去多從協助企業認知，今次計劃則更為積極，以交流分享、分析研究、持份者雙向溝通和裝備業界四個核心理念，經實務指引着重銀行落實金融科技的應用。計劃措施和活動包括推出金融資訊平台，讓金融科技生態圈各持份者更便捷聯繫；針對生成式人工智能等特定新興科技的研究項目；金融科技展示活動、圓桌會議；以及實務指引及培訓課程等。

除了銀行外，今次計劃推動財富和保險科技，涉及證監會和保監局監管的機構。金管局會與兩大機構緊密合作，舉行跨界別行業對話，並為技術指引提供意見，以符合其監管領域的要求。

就DLT技術發展，助理總裁（銀行監理）陳景宏表示，當局正在研究為數碼港元或穩定幣建立監管框架，並推動銀行進行存款代幣化研究，將貨幣數碼化以銜接智慧合約，可全面發揮DLT技術潛力。他指銀行已有相關技術，目前在銀行內部支付應用。阮國恒表示，當局對科技採中性立場，不會強制銀行將所有存款代幣化，也沒有推行的時間表，相關研究不會與數碼港元掛鈎，兩者同步進行。