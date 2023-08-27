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市場料9月緩加息 美股周五做好

標籤：經濟

【明報專訊】美聯儲主席鮑威爾上周五在Jackson Hole全球央行年會表示，不排除進一步加息的可能性，不過市場認為其言論溫和，料9月或會暫緩加息，道指走勢亦有如過山車，先高開117點，鮑威爾發言後一度反覆倒跌70點，再由跌轉升，收市升247點或0.73%，報34,346點；標指升0.67%，報4405點；納指升0.94%，報13,590點。

一周累計，三大指數只有道指向下，跌0.45%；標指及納指分別升0.82%及2.26%，結束過去3周連跌走勢。個股方面，重磅科技股Nvidia（美：NVDA）績後繼續回吐，曾低見450.24美元，收市跌2.43%至460.18美元；特斯拉（Tesla）（美：TSLA）收市升3.7%，報238.59美元；蘋果（美：AAPL）及亞馬遜（美：AMZN）亦分別升1.26%及1.08%。此外，歐洲股市全線微升，英、法及德股收市分別升0.07%、0.21%及0.07%。

新世界恒大料成周一焦點

市場預期美國9月或暫緩加息步伐，不過對港股走勢未有太大影響，恒指夜期上周五收報17,970點，升16點，較恒指收市高水14點。港股ADR比例指數收市報17,987點，升30點，匯控（0005）ADR折合港元報58.85元，較港收市升0.76%；美團（3690）及港交所ADR較港收市升0.25%及0.59%，澄清沒有「明股實債」抵押物業的新世界（0017）ADR無升跌。市場預期，周一焦點將落於新世界，以及停牌逾一年的恒大（3333），該股將於周一（28日）起復牌。

分析：今年人幣匯率將大幅波動

此外，近日影響港股走勢的人民幣匯率亦成市場焦點。中銀證券全球首席經濟學家管濤出席活動時表示，今年人民幣匯率將呈大幅波動格局。他指出，人民幣匯率取決於內地經濟恢復的情况，如經濟恢復良好，帶動市場信心，人民幣匯率將呈中間偏上的波動走勢；復蘇不及預期就有機會出現調整壓力，雙向波動將成常態。