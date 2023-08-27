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AI概念推升美股 AI基金反跑輸

【明報專訊】人工智能（AI）成為今年矚目話題，為社會、經濟帶來新想像，氣氛濃厚下帶動美股牛氣冲天，抱有AI概念的股份尤其強勢，主導大市。然而大部分引入AI計算功能的基金，卻錯過了AI熱潮下的主要升勢，表現跑輸大市，對憧憬AI的投資者成為一大諷刺。有專家分析，AI目前只從歷史中學習，未能分析突發事件後的新格局，強調AI仍需要時間成長。

引入AI計算的基金，由AI協助分析大市，以降低傳統基金的人力成本作招徠，有望為大眾提供類似對冲基金的產品，目前至少有13隻ETF基金採用AI協助追蹤股份。不過，適逢今年美國科網股因AI概念而大漲，這些實際應用AI技術的基金竟跑輸主要的美股指數。

基金資金太分散 未能吃盡飈升股升勢

以最資深的AI ETF中的AIEQ為例，其早於2017年已經上市，由超級電腦IBM Watson運作，AI根據數以百萬計的新聞報道、社交媒體帖子、分析報告、財報等而分析並落盤，今年至今升幅約9%，然而同期標普500指數漲14.3%，納斯達克指數飈約三成，相較之下，AI顯然跑輸大市。

受AI概念刺激，今年首5個月美股出現「the Magnificent Seven（美股七俠）」，7隻股份為標指貢獻大部分升幅，外媒分析，原因是AIEQ將資金分得太散，即使受惠於升市，卻未能吃盡「七俠」的升勢。

業界：AI為「機器學習」 非「機器通曉」

自AIEQ成立以來，初期確實跑贏主要的股份指數，但自去年起美國聯儲局大幅加息，引發股市暴跌，AIEQ亦因此受重創。AIEQ成立至今總回報率約44%，同期追踪標準普爾500指數的SPY ETF的總回報率卻達93%，意味當整體政經大局扭轉時，如美聯儲突然急步加息，AI基金或未能及時反應過來。

當日與IBM聯手開發Watson的有EquBot，其聯合創辦人兼營運總監Art Amador解釋，AI是「機器學習」（machine learning），不是「機器通曉」（machine knowing），但到下次美聯儲重施故伎時，AIEQ的AI就會說：「噢！我認得這招！」

投資研究所DataTrek聯合創辦人Jessica Rabe認為，AIEQ是有趣的個案，因其投資過程有別於傳統方法，但正如從ChatGPT所見，做法不同未必等於更好。

Meta股價急漲 AI認定被高估拒投資

另一隻採用AI技術的ETF，是美國基金WisdomTree旗下的AIVL。目前AIVL基金管理3.85億美元資產，今年至今回報率2.2%，另一追蹤羅素1000價值指數的ETF同期回報率約4.5%，前者成績僅及後者一半。

AIVL所以跑輸傳統ETF，原因是AI拒絕買入facebook母企Meta股份。AI熱潮下，Meta股價自去年12月起急飈逾1.4倍。Voya投資管理有份開發WisdomTree的演算法，其客戶投資組合經理Chrissy Bargeron指出，Meta股價的確急漲，但當時AI認定Meta股價被高估。

《華爾街日報》綜合13隻結合AI的ETF表現，合共管理約6.7億美元資產。該批ETF去年首季共管理資產11億美元，去年及今年共流出逾3億美元，去年第二季尤其嚴重，單季流出1.2億美元。美聯儲今次加息周期，亦是自去年3月起開始。報道分析，AI的ETF成績欠佳，使相關ETF未能吸引更多投資者入場。

學者：遇突發事件 AI不及基金經理可靠

曾於高盛投行任職的彭博專欄作家Matt Levine撰文指出，AI不帶情緒，好處是不會恐慌，壞處是當大眾亢奮或恐慌，使市場大起大落，AI基金經理便會失準。

據北卡羅萊納大學教堂山分校經濟及金融系教授Eric Ghysels指出，AI入市買賣時間，有時比人類掌握得好，然而一旦有突發事件使結構大變時，如911事件或俄羅斯入侵烏克蘭等，AI反應便不及傑出的基金經理般可靠，「也許有日AI會做得到，但目前AI仍只能向歷史抄功課」。

（綜合報道）

[企業地球村]