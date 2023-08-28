恒大半年蝕330億 負債2.4萬億

持現金134億 納監管帳戶349億

集團披露，截至今年6月底負債總額近2.39萬億元，較早前披露截至去年12月底近2.44萬億元負債略減。期內剔除合約負債6039.8億元後為1.78萬億元。當中借款6247.7億元、應付貿易帳款及其他應付款項1.06萬億元、其他負債1028.8億元。

上半年經營性虧損173.8億元，非經營性虧損中，即包括訴訟、土地被收回、股權處置及資產評估減值等其他虧損150.3億元，所得稅開支68.4億元，淨虧損合計392.5億元。

截至6月底止，中國恒大現金及現金等價物，以及受限制現金總額為133.8億元。另有348.7億元現金已納入統一監管帳戶，計入其他應收款項。

上半年集團收入為1281.8億元，毛利為98億元，毛利率為7.64%，按年跌0.32個百分點。集團上半年銷售及營銷成本按年增30.4%至30.7億元，主要由於期內業務量上升導致銷售及營銷費用增加。期內其他虧損為121.5億元。是由於法務訴訟有關的虧損、土地被收回有關的虧損、股權處置的虧損及其他虧損。

未裁訴訟逾2000宗 涉5350億

截至今年6月底，恒大目標金額3000萬以上未決訴訟案件數量共計2229宗，總額累計約5349.92億元。期內公司擁有土地儲備1.9億平方米，集團還參與舊改項目78個，其中大灣區55個（ 深圳34個），其他城市23個。去年同期，集團擁有的土儲為2.3億平方米，參與舊改項目87個，其中大灣區62個（深圳38個），其他城市25個。