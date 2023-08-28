數碼港：10個月逾百家Web3公司進駐

雖大多來自海外 不少屬華人公司

任景信指出，數碼港短時間內已有逾180家Web3公司，相信公司數量不會一直高速增長，如一直快速增長將難以應付需求，減慢亦非壞事，目前更是一個健康及合理增速持續下去。至於外界最關心如何應用Web3技術，數碼港Web3社群當中，大部分公司業務均是應用範疇為主，包括金融服務、生活娛樂等領域。另有20多家公司從事Web3相關技術，例如數據分析等，亦有10多家區塊鏈基建公司。

任景信又稱，雖然新入駐數碼港的公司大多來自海外，但實際上不少都是華人。由於內地很早已開始發展區塊鏈技術，但於2018年內地禁止虛擬貨幣，很多人因而離開內地到海外成立公司，或參與海外公司成為其背後技術的主要開發者。港府去年發表宣言後，海外市場恰巧出現FTX等事件，完善的監管令香港成功吸引當年離開內地的虛擬資產參與者。

冀港「跳一步」 推數碼港元錢包

他表示，雖然香港數碼化進程未及其他國家或地區，但更希望香港可從原先較緩慢的進程「跳一步」，例如推出數碼港元錢包，相信將是很好的機會可發生。

至於元宇宙熱潮退卻的情况，任景信認為，雖然現時未如去年般火熱，但很多應用已將遊戲和科技融合起來，亦有不少用戶參與，退潮亦與現時融資環境差了很多有關。不過，對他而言目前更是「回到現實」，整個市場作整合下，投資者亦可使用合理價錢投資真正有實力的初創企業。

他又指，以往大眾對Web3的觀念只停留於虛擬貨幣，但實際上有更多其他應用，因此數碼港作為Web3基地，希望通過不同渠道作推廣，同時專注3方面的發展，包括人才培訓、產業發展及推動認知，料未來仍需一定時間達至大眾應用Web3。