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匯豐前華人大班劉智傑：中美角力升溫 港樓市未見底

【明報專訊】港股本月首三周急跌後，上周在低位喘定，而反映二手樓價表現的中原城市領先指數則按周繼續下跌，今期封面故事專訪在1989年至2000年任職匯控（0005）旗下匯豐銀行副總經理、有「匯豐前華人大班」之稱的劉智傑分析最新形勢。劉智傑認為，近月中美角力升溫，美國限制企業投資中國科技領域，而中國則積極減持美債，推高美國國債孳息率，高息環境有可能令本來已屬強弩之末的美國經濟出現衰退，觸發全球市場金融動盪，在此前提下，他相信本港股市及樓市仍未見底，建議可預備資金，待進一步調整後，明年中始執平貨。

明報記者 葉創成

恒指上月31日由高位20,361點回落，上周二低見17,573點，短短3個多星期大跌2788點或13.69%，雖然上周中後期反彈，周五收報17,956點，惟全周僅升5點或0.03%，仍未收復18,000點心理關口；樓市方面，上周五公布的中原城市指數報162.73點，按周下跌0.09%，與4月9日今年高位168.4點比較，過去4個半月亦回落3.36%，若與去年12月中低位156.37點比較，升幅亦已收窄至僅4%，而且上周末發展商減價發售的新盤亦未能售罄，估計樓價短期仍有下調壓力。

早於2017年1月12日接受《明報》「名人樓市論壇」專訪已預警本港樓市泡沫於2018年爆破的劉智傑，上周四再次接受專訪，目前他對樓價後市仍然審慎，認為港人即使有自住需要，也不必急於入市，估計明年中有更佳的買貨機會。

經濟股樓均有周期 似波浪有上有落

目前是皇朝家居（1198）、理士國際（0842）及衍生集團（6893）獨立非執行董事的劉智傑表示：「我擔任幾間本港上市公司的獨立非執行董事，3年前我已經與管理層表示『未來一、兩年一定差、好艱難，不要以為眼前形勢略有好轉，以後便會繼續好』；另外，我有一名朋友，雖然他之前在高價沽清本港物業，但他不聽我的勸告，在前年又開始買回部分，其中一個是銅鑼灣舖位，其租金由高峰期月租200萬元，回落至目前不足60萬元，反映即使本港已恢復通關，零售市道尚未完全恢復，而他亦面臨向銀行支付利息及償還本金的壓力，唯有平啲把舖位出租。」

港樓海嘯後升兩倍 2017年警告泡沫將爆破

劉智傑認為，美國聯儲局在2008年金融海嘯後、在2009年初推出量寬（QE）印錢救市，令全球資金氾濫，部金資金流入本港樓市，加上其他因素，導致樓價由2009年至2018年此十年上升近2倍（見圖1），他當年警告樓市泡沫將爆破，原因之一是相信樓市總有周期、不會只升不跌：「大勢是一定會平衡的，好像波浪一樣，炒高後一定回落，見底後也一定回升，不停地上上落落，樓市、股市、經濟及大自然都是這樣。」

首季樓價屬反彈 後市或跌穿去年低位

《Money Monday》相信，不少讀者均認同本港樓市現時已處於調整期，問題是何時見底呢？劉智傑表示，由於近月中美角力升溫，他相信樓價今年首季上升屬反彈而非轉勢，不排除樓價是次回落有機會跌穿去年第四季的低位。

美國總統拜登本月上旬簽署行政命令，以國家安全為理由，建議限制對中國半導體、量子信息技術及人工智能等三個關鍵領域高科技企業的投資，加上內地本月公布的上月經濟數據遜於預期，是港股本月曾急轉直下的原因，而劉智傑則提出一個同時不利港股及港樓的關鍵因素──美國不同年期國債孳息率過去一個月均在上升，例如1年債息由約5.37厘升至約5.44厘、10年債息由約3.87厘升至4.23厘，反映期內債價下跌，因此孳息率曲線亦已往上移（見圖2），而他估計，中國減持美國國債是此現象的原因之一。

中國近月減持美債 推高美債孳息

美國財政部本月中的數據顯示，中國繼續減持美國國債。6月中國持有美國國債8354億美元，按月減持113億美元或1.3%，再前一次的持倉規模低點是2009年5月創下的8015億美元。作為美國國債海外第二大債主，從去年4月起，中國的美債持倉一直低於1萬億美元，並從去年8月至今年2月連續7個月減持美國國債，今年3月增持203億美元，之後4月減持4億美元，5月再減持222億美元。

事實上，黑石集團私人財富管理部門高級董事總經理及首席投資策略師Joseph Zidle在《Money Monday》第405期（7月3日出版）封面故事專訪中已分析，美國政府6月中獲國會通過提高31.4萬億美元債務上限後，由於滾存的31.4萬億美元國債中近30%、即近10萬億美元將於未來12個月到期，須發行新債以償還舊債、而且是次進行再融資時可能發行不少10年等年期較長的國債，這意味着將有頗多國債、尤其是長年期國債供應湧現，與此同時，作為最大買家的美聯儲也不太可能像2020年3月般重啟QE買債，在供應相對多及需求相對少的情况下，長年期國債價格下跌、孳息率上升是大概率的事件。

美債息率趨升 不利本港樓市

根據彭博及建銀國際數據，美國政府本月、下月及10月預計分別發行約2800億美元、2800多億美元及逾3000億美元國債，短期供應頗大。劉智傑認為，假如中國政府出售已持有多年、息率較低、價格較高的美國舊國債，會推高美國國債息率，令債價下跌，這樣的話，美國政府稍後發售新國債時，便要以較高息率、較低價格定價，中國政府屆時再買回美國新國債，數量與較早前出售的美國舊國債相若，便可以賺取一定息差，而過程中亦會推高美國國債息率。換言之，美國國債孳息率上升的情况，短期內料會持續。

美國10年期國債孳息率是全球投資市場無風險利率的標的，該長債息率向上，本港樓市估值便會向下，對樓價自然亦屬不利。

美低下階層重投勞工市場 推低失業率

另外，劉智傑分析，美國經濟及股市其實外強中乾，隨着孳息率曲線上移，資金成本進一步上升，緊接而來，美國經濟衰退及股市下跌可期，與此同時，聯儲局由於仍致力於控制通脹，短期難以減息，這會拖累全球股市及經濟，同樣不利本港經濟、股市及樓市。

劉智傑解釋，雖然美國上月失業率下滑0.1個百分點，降至3.5%，繼續在半世紀低位徘徊，勞動力市場看來強勁，其實反映當地低下階層生活困難：「為何美國失業人數會下跌呢？原因是新冠疫情期間政府所派的援助金用完後，當地不少低下階層根本沒有積蓄，在每月失業救濟金派發前，被迫出去打工，否則便會餓死，在這樣的情况下，他們連工資低微、搬搬抬抬的兼職工作也去做，因此亦沒有統計於失業人數內」。

料5年後AI始廣泛應用 不沾手相關股票

美國加州在2014年通過「搶劫除罪化」法案把財物損失在950美元以下的盜竊案由重罪變為輕罪後，今年5月又再通過法案以保障店員免受傷為由、阻止店員正面對抗搶劫匪徒，結果當地近月頻頻發生搶劫案，劉智傑認為，這亦是美國社會敗壞至無藥可救的縮影：「既然盜竊案是輕罪，匪徒搶劫亦不會被店員阻止，結果很多人近月拿着行李箱去零售店把商品抬走，沃爾瑪（美：WMT）及耐克（美：NKE）等銷售相對低價產品店舖早前被搶劫一空後，現時已開始撤離加州。」

美股方面，今年以來升勢集中於數隻炒人工智能（AI）概念的科技股，而劉智傑認為，全球人工智能現仍在發展階段，估計最快5年至10年後才可以廣泛應用，並且可以真真正正有助人類提升生產力，因此他不會沾手有關股票。他續說，從剛公布的上季業績可見，不少美國上市公司盈利按年下跌，即使部分上市公司盈利上升，營業額亦往往增長乏力，僅靠節省員工成本來支持盈利增長，這並非健康及可持續的現象。

內房恐續弱 對港樓有間接負面影響

曾於2008年金融危機看準美國次按泡沫爆破在即、沽空一戰成名，因而成為電影《沽注一擲》（The Big Shot）原型人物美國對冲基金經理Michael Burry近日又有大動作，大舉造淡美股，持有合約價值逾16億美元的美股ETF認沽期權。劉智傑認為，像Michael Burry等美國大鱷甚少如此明刀明槍看淡美股，背後原因相信是像他一樣看到美國經濟及股市危機四伏：「目前全球最大的問題、最大的不確明性便是美國經濟會否短期大幅下滑」。

內地經濟方面，劉智傑分析，樓市近月明顯非常疲弱，拖累經濟增長放緩，但政府至今未有推出強力政策救市，反映領導層在決策上仍需要進一步考慮；假如內地樓市持續轉弱，對本港樓市亦有間接負面影響。

本港屬全球最宜居 儲錢明年中買平樓

劉智傑總結，他退休逾20年以來環遊全世界後，認為本港仍是全世界治安最好、最宜居及最適合退休的地方，而他相信，大部分港人也視本港為家，擬繼續在港居住及退休，若需要買樓或換樓的話，他認為目前可以開始準備，若至明年中，他上述所擔心的不利事件出現，本港樓價進一步下跌後，屆時便要果斷入市買入安樂窩。

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[封面故事]