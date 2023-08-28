讚祈耀年銀行經驗豐富 領導匯控有方

匯控股價在1989年1月由6元以下起步，至2000年12月底升穿100元大關（見圖），成為「紅底股」，股價升幅達10多倍，成為本港股市上的經典，期內正好由劉智傑出任匯豐銀行副總經理。

劉智傑在是次專訪中透露，他在任職匯豐高層期間，亦獲派發匯控認股權，在2000年12月底離職前亦行使認股權、轉換為匯控股票後、在市場沽出，目前回看，沽貨價屬高位，謙稱這是幸運而非自己眼光獨到：「當年任職匯豐期間，我當然很了解、也很看好匯豐的業務，而隨着2000年底離職，日後便不會再如任職期間了解匯豐的業務，於是順道亦行使認股權沽出匯控股票」。

重視傳統存貸業務 「揼石仔」賺應份錢

作為「匯豐前華人大班」，劉智傑亦分享了匯豐銀行在1980年代及1990年代的成功之道：「你要記住，一些無中生有的事情，在銀行是不會發生的，銀行是很傳統的業務，收到客戶的存款後，便把部分資金貸款出去收息，揼石仔般去做生意，這是你應份賺到的錢，當客戶好景時便賺多些，客戶不太好景時便賺少些，亦不會蝕錢。如果你想一朝發達，你不如去做投資銀行，但投資銀行風險亦很大，像高盛咁叻，業績亦會大上大落」。

劉智傑又表示，祈耀年在2019年8月擔任匯控行政總裁後，匯控過去4年已向正確的方向發展：「我一直都說，要找有豐富經驗、懂得做銀行的人才來領導匯控，由外行領導內行只會阻住個地球轉，近年祈耀年出任行政總裁後，匯控業績及股價已經好咗好多啦！」

祈耀年任職匯控逾30年 逐步晉升至CEO

資料顯示，祈耀年1962年出生於英格蘭，為伯明翰理工學院會計學文學士。他在1987年任職於米特蘭銀行，1992年米特蘭銀行母公司被匯豐收購後加入匯豐，2011年擔任匯豐亞太區工商金融業務主管，2015年則擔任匯豐環球工商金融行政總裁，2019年8月擔任集團臨時行政總裁，2020年3月轉正。

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