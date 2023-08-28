途虎養車成功扭虧 獲騰訊力撐

撰文 旻晞

早於去年途虎已先後兩次向港交所遞表申請來港上市，及後申請都轉為「失效」，今年3月底途虎第三次遞表，並終於上周三通過上市聆訊，意味隨時可開展招股活動，更有一班星級保薦人：高盛、中金、美銀及瑞銀。

上周彭博便引述消息報道，公司管理層正評估投資者對香港IPO興趣。按途虎的往績，投資者興趣應不少，至少成立以來經過多輪融資，便先後引入騰訊（0700），紅杉中國、平保（2318）、富達、百度（9888）、凱雷、高盛及中銀成為投資者。當中騰訊更以19.6%持股（上市前）成為公司最大單一股東。

提供一條龍汽車服務

不過要留意途虎是次來港，是以「同股不同權」架構上市。公司股本由A類股份及B類股份組成，其中每股B類股份享有10票投票權。而持有10.6%的途虎創辦人陳敏是唯一擁有B類股份的股東，故仍保有公司的控制權。

途虎是內地主要的線上線下一體化汽車服務平台之一，透過其平台可以買車，包括於內地銷售的大多數乘用車型；亦可購買從輪胎至底盤等各式各樣零部件、當然亦有汽車保養、維修、汽車美容等汽車服務需求、也是說從汽車出廠一刻，便可交由途虎「照顧一生」。

要提供這麼的一條龍服務，從供應上必先和各車廠、零部件、設備供應商建立商務合作關係，截至今年3月底途虎已和逾3000家供應商建立合作關係，亦通過連接第三方汽車零配件供應商與汽車服務供應商（包括其門店網絡內和門店網絡外的門店）而建立的汽車零配件交易平台，提供汽車零配件交易服務及補充庫存。

在客戶層面，便是要建立龐大的服務覆蓋網絡。截至2023年6月30日，其門店網絡包括161間自營店及4968家加盟途虎工場店，合共5129間。當中有16%位處一線城市、28%於新一線城市等。另外集團亦有20,013家合作門店。加盟工場店採用與自營途虎工場相同的標準及專有的技術系統運營。截至今年6月底，途虎的註冊用戶達1.048億人，而截至6月底前12個月，其交易用戶增加1800萬人；今年上半年，平均月活躍用戶990萬人。

途虎稱，透過數碼化行業解決方案，優化整個供應商和服務鏈的每一個關鍵環節，以維持客戶的高忠誠度。公司指於去年6月，其客戶複購率達61.6%，也是說10個客人當中，有至少6人會於首次光顧後的一年內持續活躍，並會通過其平台至少完成一項訂單付款、而來自複購客戶的收入貢獻達51%。

服務網絡大 自營加盟店逾五千間

利用加盟店形式以短時間擴大服務覆篕範圍是常見的營商手法，而基於規模的不斷擴大，集團近年收入於2021年前仍保持較快增長，惟到了2022年受疫情所影響，收入不升反跌。不過及後集團業務迅速從疫情中復元，今年上半年途虎收入按年回升近兩成。

更重要是，今年上半年途虎終扭虧為盈，說來倒有點「守得雲開見月明」的感覺。首先是集團持續多年的擴張，前期投資的高速增長漸回落，更重要是規模效應逐漸浮現，這從毛利率於過去3年至今年上半年持續提升可見，2020年至2023年上半年，毛利率分別為12.3%、16%、19.7%及24.2%。途虎指，隨着業務增長，能從供應商那裏獲得了更優惠的條款，從而降低了若干產品類別的採購成本。此外，專供及自有品牌的收入（其毛利率一般高於品牌產品）佔比近年有所提高，如去年便達22.1%，較2021年高出5.8個百分點。

另一正面發展趨勢便是「老店」的成熟。一般而言「老店」的盈利能力較新店為高。據途虎提供的數據，旗下有3年歷史的工場店平均收入及毛利率分別達77.5萬元（人民幣，下同）及25.7%，遠高於1年內新店的32.4萬元及21.6%。可說是用時間換來成果。

須力抗京東汽車及天貓汽車

另外，集團今年上半年成本控制亦有幫助，如一直以來作為公司最大開支的銷售及營銷開支，今年上半年有8.41億元，按年增13.4%，佔收入比12.9%，按年跌約0.7個百分點。上半年營運及支持開支2.72億元，按年減15%；一般及行政開支1.85億元，按年減7%；研發開支2.98億元，亦按年減少6%，最終達致盈利。

資料顯示，2022年，中國汽車服務市場（包含汽車維修及保養、汽車清潔及汽車美容以及需安裝配件）規模已達1.2萬億元，預期自2023年至2027年將以9%的複合年增長率增長，於2027年達到1.9萬億元。

市場增長穩定，自然有人爭。事實上，內地不少巨企亦已相繼進入汽車服務市場，如京東（9618）旗下的京東汽車，又或是阿里巴巴（9988）旗下的天貓汽車同樣於2018年進入市場。新加入者要搶佔市場，燒錢宣傳，或加大補貼似乎已成必然現象，且兩者本身便有巨大的流量條件。途虎能否擋下這些「攔路虎」，相信是投資者關注的問題。

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