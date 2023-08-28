moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

途虎養車成功扭虧 獲騰訊力撐

【明報專訊】今年內地汽車行業可算是一枝獨秀，汽車銷量保持較快上升。各大車廠賣車賣得高興，愈多車走在街上，便有愈多車需要維修保養，或者這便是汽車服務供應商途虎養車（下簡稱「途虎」）經過12年的深耕細作，終於今年上半年能扭虧為盈的原因之一。

撰文 旻晞

早於去年途虎已先後兩次向港交所遞表申請來港上市，及後申請都轉為「失效」，今年3月底途虎第三次遞表，並終於上周三通過上市聆訊，意味隨時可開展招股活動，更有一班星級保薦人：高盛、中金、美銀及瑞銀。

上周彭博便引述消息報道，公司管理層正評估投資者對香港IPO興趣。按途虎的往績，投資者興趣應不少，至少成立以來經過多輪融資，便先後引入騰訊（0700），紅杉中國、平保（2318）、富達、百度（9888）、凱雷、高盛及中銀成為投資者。當中騰訊更以19.6%持股（上市前）成為公司最大單一股東。

提供一條龍汽車服務

不過要留意途虎是次來港，是以「同股不同權」架構上市。公司股本由A類股份及B類股份組成，其中每股B類股份享有10票投票權。而持有10.6%的途虎創辦人陳敏是唯一擁有B類股份的股東，故仍保有公司的控制權。

途虎是內地主要的線上線下一體化汽車服務平台之一，透過其平台可以買車，包括於內地銷售的大多數乘用車型；亦可購買從輪胎至底盤等各式各樣零部件、當然亦有汽車保養、維修、汽車美容等汽車服務需求、也是說從汽車出廠一刻，便可交由途虎「照顧一生」。

要提供這麼的一條龍服務，從供應上必先和各車廠、零部件、設備供應商建立商務合作關係，截至今年3月底途虎已和逾3000家供應商建立合作關係，亦通過連接第三方汽車零配件供應商與汽車服務供應商（包括其門店網絡內和門店網絡外的門店）而建立的汽車零配件交易平台，提供汽車零配件交易服務及補充庫存。

在客戶層面，便是要建立龐大的服務覆蓋網絡。截至2023年6月30日，其門店網絡包括161間自營店及4968家加盟途虎工場店，合共5129間。當中有16%位處一線城市、28%於新一線城市等。另外集團亦有20,013家合作門店。加盟工場店採用與自營途虎工場相同的標準及專有的技術系統運營。截至今年6月底，途虎的註冊用戶達1.048億人，而截至6月底前12個月，其交易用戶增加1800萬人；今年上半年，平均月活躍用戶990萬人。

途虎稱，透過數碼化行業解決方案，優化整個供應商和服務鏈的每一個關鍵環節，以維持客戶的高忠誠度。公司指於去年6月，其客戶複購率達61.6%，也是說10個客人當中，有至少6人會於首次光顧後的一年內持續活躍，並會通過其平台至少完成一項訂單付款、而來自複購客戶的收入貢獻達51%。

服務網絡大 自營加盟店逾五千間

利用加盟店形式以短時間擴大服務覆篕範圍是常見的營商手法，而基於規模的不斷擴大，集團近年收入於2021年前仍保持較快增長，惟到了2022年受疫情所影響，收入不升反跌。不過及後集團業務迅速從疫情中復元，今年上半年途虎收入按年回升近兩成。

更重要是，今年上半年途虎終扭虧為盈，說來倒有點「守得雲開見月明」的感覺。首先是集團持續多年的擴張，前期投資的高速增長漸回落，更重要是規模效應逐漸浮現，這從毛利率於過去3年至今年上半年持續提升可見，2020年至2023年上半年，毛利率分別為12.3%、16%、19.7%及24.2%。途虎指，隨着業務增長，能從供應商那裏獲得了更優惠的條款，從而降低了若干產品類別的採購成本。此外，專供及自有品牌的收入（其毛利率一般高於品牌產品）佔比近年有所提高，如去年便達22.1%，較2021年高出5.8個百分點。

另一正面發展趨勢便是「老店」的成熟。一般而言「老店」的盈利能力較新店為高。據途虎提供的數據，旗下有3年歷史的工場店平均收入及毛利率分別達77.5萬元（人民幣，下同）及25.7%，遠高於1年內新店的32.4萬元及21.6%。可說是用時間換來成果。

須力抗京東汽車及天貓汽車

另外，集團今年上半年成本控制亦有幫助，如一直以來作為公司最大開支的銷售及營銷開支，今年上半年有8.41億元，按年增13.4%，佔收入比12.9%，按年跌約0.7個百分點。上半年營運及支持開支2.72億元，按年減15%；一般及行政開支1.85億元，按年減7%；研發開支2.98億元，亦按年減少6%，最終達致盈利。

資料顯示，2022年，中國汽車服務市場（包含汽車維修及保養、汽車清潔及汽車美容以及需安裝配件）規模已達1.2萬億元，預期自2023年至2027年將以9%的複合年增長率增長，於2027年達到1.9萬億元。

市場增長穩定，自然有人爭。事實上，內地不少巨企亦已相繼進入汽車服務市場，如京東（9618）旗下的京東汽車，又或是阿里巴巴（9988）旗下的天貓汽車同樣於2018年進入市場。新加入者要搶佔市場，燒錢宣傳，或加大補貼似乎已成必然現象，且兩者本身便有巨大的流量條件。途虎能否擋下這些「攔路虎」，相信是投資者關注的問題。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]