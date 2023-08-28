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初創研駕駛分析系統 校車公司採用

【明報專訊】雖然汽車行業向電動化和智能化轉型已經有一段時間，但駕駛行為分析和汽車保險改革這兩個環節的發展相當緩慢，接近未開發。有本地初創公司看中這個藍海市場，以此為業務重點，並將與校車公司合作，在市場打開一個缺口。

明報記者 薛偉傑

攝影 馮凱鍵

綽駕（VeTrackr Limited）共同創辦人夏曉暉、符傳興、黃志華表示，他們本身有駕駛，但覺得駕駛行為分析和汽車保險科技仍然是藍海市場，所以決定以此創業。他們認為，最需要駕駛行為分析來提高安全程度甚或控制汽車保險費用的公司，離不開有車隊的公司。所以，該公司將潛在客戶鎖定在校車公司、小巴公司、的士車行，以及非專營巴士公司、租車平台等。

記錄學童上車下車 供家校查覽

尤其是小學和幼稚園的校車服務，每隔兩三年會重新招標，競爭相對較大。有學校和家長會近年已提出，在新招標文件中要加入新條款，要求投標校車公司要有技術確保司機駕駛安全。此外，需要提供實時校車位置資訊及學童上下車紀錄給家長查看。實際上，卻很少校車公司符合這些條件，這正是市場空間所在。所以，該公司用兩年半來開發「綽駕駕駛智能分析系統」。這個解決方案包括一個汽車底盤數據測量裝置（插在汽車維修時用來檢查汽車的接口，通常在軚盤下方附近）、一部Android平板電腦、一部智能卡讀卡機等。

這個解決方案有多個好處，首先，每個學童上車或下車時，都需要拍智能卡，讓系統有完整紀錄，知道當日有哪些學童上落車，以及避免個別學童因為睡着沒有下車，而司機和保母又未即時察覺。家長方面，可隨時用手機App知道子女有沒有上學。但為了保障私隱，每個家長的戶口只可看到自己子女的資訊。至於學校的手機App戶口，則可以看到該校所有使用校車服務的學生情况，包括不同路線的校車。

更重要的是，這個解決方案會時刻監察司機的駕駛行為，驅使司機穩健駕駛。例如，若在5秒鐘內，時速增加50公里或以上，或減低50公里或以上，會被視為加速過快、減速過快，系統會即時發出短訊及電郵通知校車公司管理層。

實時監察 確保司機安全駕駛

而且，系統會利用人工智能技術，全面分析每名司機的駕駛行為，判斷是否屬於比較「進取」的司機。舉例說，除超速等情况之外，在天文台發出暴雨警告時，司機有沒有因此調低車速，系統亦會監察。司機的駕駛數據會透過4G，全部自動上載至該公司的私有區塊鏈，以確保數據難以被竄改。有關數據經電腦處理後，會在網站呈現，供校車公司管理層查閱。

該公司早前已和一家校車公司合作，在5部校車安裝了這套系統，試用了約半年；預期8月底約30部校車將完成安裝，在9月初正式使用。這30部校車為九龍塘、沙田、油尖旺等地區的多家小學和幼稚園提供服務。該公司將按乘坐校車的學童人數，向校車公司收取月費。

利用數據游說保險公司減保費

另有3家在新界西北區提供服務的校車公司有意採用這套系統，現時正在商討。至於城大設施管理處和獸醫學院屬下亦有約10部校車，已經採用了這套系統。

現時系統為1.0版，並正研發2.0版，希望明年9月推出。新版本會在車內安裝Webcam及在所有座椅安裝無線壓力傳感器。透過這些壓力傳感器和Wi-Fi，車上Android終端機可即時顯示哪些座位已有人坐下，讓司機一目了然。這除了適用於校車，亦適合小巴使用；現時已有一家小巴公司和兩家的士車行開始初步商討。

該公司未來計劃開拓東南亞市場，在印尼等東南亞國家，汽車流行先租後買，顧客先租用汽車一段短時間，然後才決定是買下抑或交還。因此，當地車行十分需要科學化方案，來監察顧客在租用期間有沒有不良駕駛行為，來保障其汽車價值及控制保險費用。其實，現時本地有一家日資保險公司和一家租車公司與該公司商討合作；租車公司希望用數據來說服保險公司稍為調低保費，保險公司則希望降低承保風險。不過，因為要收集很多數據，讓精算師完善保費計算，所以這項合作需要更多時間落實。

[新經濟新天地]