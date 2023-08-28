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4名創辦人專長互補

【明報專訊】綽駕成立於2020年，4名創辦人當中，夏曉暉畢業於城市大學市場營銷學系，曾先後在兩家大型市場研究公司工作，之後自行創辦了一家市場研究公司；符傳興熟悉機械工程，曾經開設過冷凍系統工程公司；黃志華在澳洲修讀電腦，曾在外資銀行資訊科技部門工作；至於訪問當日未能出席的張煒賢，曾在統計處工作，擅長數據分析，4人的專長正好互補。綽駕已在2021年成為科技園的培育公司，並在2022年獲得城大HK Tech 300計劃的投資。

現時綽駕駕駛智能分析系統1.0版使用的汽車底盤數據測量裝置，是由一家深圳工廠生產，韌體（firmware）則由該公司自行研發。至於2.0版，連Android主機也是自行設計，主要是為了在機內加裝傳感器，以偵測汽車轉彎角度。因為有家電公司送貨車隊有意採用系統，但要求必須能夠偵測貨車的轉彎動作是否過大。

該公司另一個目標是希望推動汽車保險市場改變，例如，當該公司的系統已經記錄了一名司機大量的駕駛行為數據時，保險公司就可以根據這些數據，來為那名司機計算出短期甚或單次的汽車保險收費。

由於近年內地大學畢業生就業困難，對僱主相對有利，該公司計劃在廣州開設分公司，招聘內地畢業生來協助開發軟件。

[新經濟新天地]