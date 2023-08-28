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碌卡買月餅享優惠 留意限制

【明報專訊】隨着8月進入尾聲，個別月餅早鳥優惠亦進入最後倒數，不過即使錯過最後一輪的月餅早鳥優惠，仍可享不少商戶與信用卡合作推出的購買月餅優惠，此類優惠的推廣期大多至9月中，若能配合信用卡其他簽帳優惠購買月餅，自然可慳得更多，惟要留意相關簽帳是否能符合獲得優惠的條款。

明報記者 劉敬華

儘管大部分商戶推出的月餅早鳥優惠已相繼於7月中至8月初結束，但仍有個別早鳥優惠在最後召集中，若再錯過或只能以較高折扣價購買，如Häagen-Dazs與DBS信用卡合作推出的月餅優惠，該優惠的早鳥優惠期至8月28日，期內憑DBS信用卡購買指定Häagen-Dazs雪糕月餅可獲低至六五折優惠，之後DBS信用卡仍可提供較高折扣優惠至9月28日，以該店的茶．亮月雪糕月餅為例，信用卡早鳥惠價為288元，約為標準價428元的六七折，早鳥優惠過後，即8月29日至9月28日推廣期內的優惠價則為328元，約為標準價的七七折。

仍有個別早鳥優惠最後召集

又如美國運通卡的國金軒月餅優惠，第一階段優惠期仍未結束，由即日起至本月31日，期內憑美國運通卡於Mira eShop網站指定網頁購買雙黃白蓮蓉月餅可享348元優惠價，約為原價528元的六六折，第二階段優惠期由9月1日至9月22日，期內優惠價將調升至418元，約為原價的七九折，第三階段優惠期由9月23日至9月27日，屆時該優惠價將再調整至488元，約為原價的九二折。Mastercard卡的聖安娜月餅優惠同樣分3段優惠期，雖然可低至五折的早買優惠期已於8月23日結束，惟由8月24日至9月13日的優惠期仍可享有低至五二折的優惠，至於由9月14日至9月29日的最後一段優惠期，仍可為持卡人提供低至五三折的優惠。

即使已錯過7月至8月中的大部分月餅早鳥優惠，目前仍有不少商戶與信用卡合作推出購買月餅優惠，且優惠期大多可至9月中，個別優惠期更可至中秋當日。如榮華與中銀香港推出優惠，優惠期便由即日起至9月29日（即中秋節），期內憑中銀信用卡、中銀卡或BoC Pay於榮華香港分店，購買各款月餅可享標準價五九折優惠，要留意優惠不適用於香港國際機場店、網上商店、臨時銷售點，同時此優惠亦不適用於購買榮華的內地月餅券、海外月餅券、公益月餅券及十二生肖「如兔」月餅。

部分分店及網店或不享着數

若能配合信用卡優惠購買月餅，自然可慳得更多，續以中銀香港的榮華月餅優惠為例，若能配合中銀信用卡的「10X狂賞派」簽帳賞購買月餅有望獲得10X積分獎賞，相等於4%回贈，惟要留意由於上述榮華月餅優惠只適用於門市，而要透過本地實體店簽帳獲得中銀信用卡「10X狂賞派」中的「食買玩狂賞」10X積分獎賞，每月於本地實體店的累積簽帳須滿8000元或以上，且累積過程中只計算單一簽帳淨額滿500元或以上的合資格簽帳，還要留意此優惠並不適用於中銀Chill Card。

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