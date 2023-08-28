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陸振輝：珍惜60至80歲人生流金歲月

【明報專訊】三伏已過，秋天已臨。人生到了退休之齡，其實就是進入了人生最美好的秋天了。

60至80歲是人生的流金歲月，是任何其他年齡段無法比擬的。這20年中的取捨，是決定你一生是否精彩的關鍵所在。在這一刻，你能夠辨清是非、能夠心靜如水、能夠返璞歸真。你的時間終於可以自由支配，不用再為生計勞心費神。回望人生過程的坎坷，終於感覺到如釋重負。如果身體還健康、思維還敏捷，那仍可做一些自己覺得有興趣的事，那工作就會變成了樂趣，那又何樂而不為？生命不過是睜眼閉眼、一呼一吸之間的事，以往天大的事已經漸漸變得不再重要，只能且行且珍惜，方可能夠過好這個珍貴的黃金時代。

任何人都無法逃避老去的命運，那就不如揣懷着一顆年輕的心，認真而坦蕩地生活吧！只有把平凡生活真正過好，人生才是真正的圓滿。幸福並不是在掌聲、虛榮和慾望中獲取，終究還是要在素簡、安寧和知足中找到歸宿。活得通透的人，一定會了解自己的局限，一定不會再透支自己。要自己做命運的主人，不必屈服，但也不必強求，坎坷人生路，風雨幾十載，歷盡世事滄桑、閱盡人間百態的你，就應該學會和自己的內心妥協，如果仍要沉溺在得之則喜、失之則悲的話，幸福就會離你而去了。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

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[陸振輝 優游歲月]