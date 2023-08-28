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摩根大通亞洲：投資者炒業績 小米購16655

【明報專訊】科技股業績期踏入尾聲，本周較受注目的有小米業績。小米（1810）將於周二放榜，據市場調查機構IDC數據，小米次季手機出貨量按年跌16%，差過市場預期，故投資者對小米手機業務收入未有太大憧憬，特別是小米在內地「618」網購節期間提供優惠促銷活動，或進一步影響次季手機利潤空間。不過據彭博綜合市場預測，隨着小米物聯網及冷氣等白家電業務收入佔比增加，整體毛利率仍可望改善。

輪證資金流方面，周四開始有資金進場部署小米業績，小米好倉周四錄得約250萬元淨流入，當中以認購證為主。股價走勢上，小米近期守50及100天線後反彈，逐步逼近7月底高位約12.7元。

如投資者看好可留意小米購（16655），行使價13.82元，實際槓桿8.2倍，2023年11月27日到期。如看淡正股後市可注意小米沽（18405），行使價9.99元，實際槓桿4.6倍，2024年3月22日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]