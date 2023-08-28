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陳永傑：股神吸納美建築商啟示

標籤：陳永傑

【明報專訊】聯儲局去年中曾經4度重手加息0.75厘，令美息短短數月內勁升3厘，使到全球投資市場的樓市股市投資者叫苦連天。但醒目錢卻在這個時候在美國股市出擊，暗中吸納有「錢景」股份，原來今年第2季股神巴菲特投資旗艦巴郡亦吸納數隻建築股。

去年中聯儲局為對付通脹，重手連續加息0.75厘達4次，合共3厘，美股美樓應聲下挫，跌幅頗為慘烈，美國以至世界各地不少樓民股民紛紛出貨避險，以求達到止賺止蝕目的。不過，具實力長線投資者卻趁低吸納，來個人棄我取，又一次財富大轉移。不少大戶會在散戶恐慌拋售時默不作聲逐步入市，這個時候正是去年9、10月聯儲局大手加息尾聲，其後加息逐漸收窄，投資市場亦漸漸回升。

股神巴菲特投資旗艦巴郡，在第2季增持美國3隻房住宅建築商股份。巴郡公告表示，該公司上季首度吸納 DR Horton（美：DHI）、Lennar（美：LEN）及NVR（美：NVR）股份，市場揣測聯儲局即將結束加息周期，地產股可能成為受惠者。

美股反彈，美國樓市亦緊隨其後。早於去年6月見頂的美國樓巿，跌至今年2月觸底，然後經已連續反彈多個月，但尚未完全收復失地。不過，美股反彈持續至今，亦令美樓緊隨美股反彈。

美國股市樓市的回升，世界各國大多數股市及樓市也亦步亦趨，跟隨其反彈步伐。市場預期美國加息周期經已快到盡頭，相信息口在高位徘徊一段時間之後，也要減息應對經濟放緩問題。近期美國公布經濟數據偏強，但很多企業經已展開大規模裁員減薪行動，甚至倒閉，經濟無可避免回軟。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]