moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

廖偉強：說好香港樓市故事

標籤：廖偉強

【明報專訊】地產是香港其中一項經濟支柱及命脈，無論樓市大升或大跌都影響香港經濟及民生，地產相關連周邊行業很多，包括銀行、律師、會計、則師、建築、工程、水電、裝修、家電、飲食、運輸及物流等數之不盡行業，對香港經濟流動及滾動有很大的影響！

今年的第一季地產市道表現尚算可以，但是，踏入下半年，香港的樓市及經濟感覺沒有多大的起色，再加上中國內地的經濟存在隱憂，內房的憂患正在蔓延。最近，長實（1113）推出油塘新盤帶頭引發減價戰，之後其他發展商見到有成效，唯有面對現實同樣出擊，這個時候無論是傳媒或部分專家都不斷大合奏唱淡樓市，在一眾消極聲音大肆覆蓋下，市場因而出現一片淡風。雖然如此，但筆者是近期不會一面倒睇淡樓市的其中之一，所持的主要理據如下：

1.金管局已經放寬樓價按揭的成數，換樓鏈可以重新啟動。

2.失業率進一步回落至2.8%。

3.香港人口漸漸回復正常，統計處剛公布已經增加了10多萬人口。

4.息口雖上升，但是不至於全面影響，港樓宇供樓負擔比重相對低。

5.人才逐漸到位，綜觀香港近期租務市場的成交不斷上升，證明到港的人才不斷增加，租金的上升可以挺住樓價不容易下跌。

6.香港勞動人口的短缺正在補充，建造業及航空業已經申請到位，年尾前可以紓緩人手的壓力。

7.發展商今次的減價，只是追回之前二手市場已經減價的幅度，並非進一步斷崖式的減價。

筆者認為香港復元需時，香港人只要樂觀積極面對前景，攜手搞好經濟及生活，並齊心說好香港的故事，香港好、樓市好、經濟好、生活好！

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]