投資ESG基金長線回報佳

明報記者 龍彩霞

投資者及理財教育委員會剛發表「錢家手記」指出，對於投資回報與環境和社會效益，有些投資者會落入「魚與熊掌」的迷思，覺得為了環境和社會效益，就得犧牲投資回報。觀乎綠色及可持續投資在2022年的表現，環境和社會效益與投資回報也許真的不可兼得。不少專注於降低ESG風險的可持續或ESG指數都偏重科技股，而於能源股的投資比重則會較低，甚至不會投資於該行業。然而，去年在加息及高油價夾擊下，出現能源行業強，科技行業弱的情况，因此，去年不少可持續或ESG指數的表現都差過與其對應的傳統指數（又稱為母指數）。

5年回報計 近八成可持續指數跑贏

投資是長線的，一兩年的數據並不足以判斷一項投資的表現。去年綠色及可持續投資的表現，與其過去5年的總表現，是兩個不一樣的故事。基金評級機構晨星指出，於2022年，其134隻可持續指數只有不足三成（27%）表現優於其母指數，然而，以截至2022年的過去5年的整體表現來比較，其127隻可持續指數則有近八成（78%）表現優於母指數。

綠色及可持續投資有不同的主題和策略，並不單調。儘管去年整體表現比較失色，但某些綠色及可持續投資的主題或策略仍然錄得優於大市或優於其母指數的表現。舉例，於科技行業投資比重較低，但同時於醫療保健和消費必需品行業投資比重較高的某些性別平等指數，又或者那些於可再生能源行業投資比重較高的指數，去年回報表現皆優於其母指數。

投資計較回報理所當然。之不過若只看回報，就未必脗合綠色及可持續投資的概念。綠色及可持續投資是一種在回報以外同時納入ESG因素的投資方法。無論採取哪些投資策略和方法，例如負面篩選、同業最佳、還是主題式投資，綠色及可持續投資的選股及持股配置的原則，基本上都是挑選一些在ESG範疇上表現較好的公司。

證監認可ESG基金增至近200隻

綠色及可持續投資儘管不是歷史悠久，但亦已發展了一段不短的時間，相信已有一定的數據，讓投資者評估這種投資的回報和風險，以作出有根據的投資決定。另外，有些投資者覺得綠色及可持續投資的產品選擇不多，但隨着這種投資觀念愈來愈受重視，相關指數及金融產品都像雨後春筍般出現。現時，本港有近200隻獲得證監會認可、可以向公眾公開銷售的ESG基金，數量較2020年多超過五倍。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，「積金局的『可持續投資應用於強積金基金的投資及風險管理過程的原則」』對於香港1.1萬億港元的強積金體系來說，是可持續投資的分界。它不僅要求強積金受託人描述其投資經理如何識別、評估和管理相關及有重大影響的ESG因素，投資經理還必須建立和披露明確的可持續投資指標和目標。」

宏利公積金信託副首席行政總監黃德治表示，有見市場特別是年輕人對於環境、社會和企業管治（ESG）投資存在需求，宏利強積金10月起，會將現有恒指基金及亞太區債券基金變成具ESG元素的新基金，屆時會易名為「宏利MPF可持續亞太債券基金」及「宏利MPF恒指ESG基金」。他指出，上半年強積金成員回報表現較差，原因包括成員習慣性投資較為熟悉的中港股票基金，宏利強積金有逾40%成員有投資，會建議成員分散及多元化投資。目前以資產管理規模（AUM）來看，宏利強積金以旗下以康健護理為主題的基金，佔比最大。對於會否調整旗下基金管理費，宏利人壽保險（國際）香港及澳門退休業務部副主管何精怡表示，積金局目標最早2024年推出積金易平台，預計宏利2025年6月會加入，收費將能有所下調。

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