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若改每股買賣 股東大增勢添成本

標籤：經濟

【明報專訊】政府將成立小組研究提高港股流通量，除了印花稅外，市場倡議股票取消每手買賣股數，改為每股買賣，亦成為市場熱話。港交所（0388）現時雖設定以每手為買賣單位，惟上市公司可自訂每手股數。不過，上市公司商會指，若公司將股份或每手股數拆得太細，股東基礎大增，成本會增加。亦有業界指，部分公司由於希望股東基礎以機構投資者為主，未必樂見取消以每手作買賣單位。

有公司盼吸機構股東 未必願拆細

以港交所為例，過往便曾由2000股，兩度分拆為500股及現時100股。騰訊（0700）亦曾於2014年，將股份1拆5，亦曾在2007年及2009年，兩度拆細每手股數，令入場費門檻降低。現時80隻藍籌股中，每手入場費超過10萬元，只有新能源車生產商比亞迪（1211）；反而每手入場費在1萬元以下的藍籌，最少有29隻，當中更有7隻每手入場費低至3000元以下（見表），較不少重磅美股1股作價還要低。是否有需要取消以每手作買賣單位還有討論空間。

不過，公司拆細每手股數或股份，涉及不少成本考慮。上市公司商會總幹事黃明偉認為，若公司將股份或每手股數拆得太細，股東基礎會大增，成本相應增加。例如股東出席股東大會，上市公司或會派發小禮物；也有其他成本考慮。他認為，拆細對增加港股成交量影響不大。而且，港股多由基金持貨，並不在意每手買賣單位，現時最重要是回復市場信心。

卓佳董事總經理兼IPO總監鍾絳虹表示，現時新股上市，港交所規定每手入場費最少為2000元，或與結算成本有關。至於上市公司若拆細股份，因涉及更改股本，又要股東批准，運作上亦會涉及一定成本。此外，每間上市公司政策不同，有機會認為公司較適合機構投資者，又或認為散戶未必明白公司業務，傾向不願意拆細每手股數或股份。她認為，入場費多少，不是推動港股流通量的關鍵，「若有錢賺，就算入場費多貴，散戶都會想辦法參與，相反，若沒有錢賺，就算1股可買賣，都沒有幫助。」

明報記者