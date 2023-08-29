官媒：未全撤印花稅 為再下調留空間

指「及時雨」 影響財政收入微

文章又指，歷次證券交易印花稅稅率下調均對資本市場形成很好的提振效果。比如2008年4月24日，證券交易印花稅率由3%降至1%，提振上證綜指大漲9.29%；又如2008年9月19日，證券交易印花稅由雙邊徵收改為單邊徵收，亦提振上證綜指大漲9.45%。此次減半徵收而不是一次性取消印花稅，既讓利於民，也為未來進一步降低證券交易成本、活躍資本市場留下了可操作空間。

瑞銀證券A股非銀金融行業分析師曹海峰則稱，下調交易經手費、降低交易成本，同時兩融標的擴容，市場兩融規模有望進一步抬升。投資端改革有利於進一步推動公募行業高品質發展，證券業持有公募基金行業30%左右股份，也有望隨之受益。放寬資本約束並疊加鼓勵衍生品的創設及使用，則有望驅動券商的衍生品規模增長，提升ROE（股本回報率）水準。摩根士丹利的報告則認為，調降印花稅有望提振市場氣氛，並推動成交增加，並料中信証券（6030）等會受惠。