恒大復牌跌79% 押後債務重組會議

中國恒大稱，是考慮到公司及信息代理人接連收到恒大協議安排債權人就擬議重組提出的多項問詢，而在此般規模和複雜的重組中，全部恒大協議安排債權人都理解擬議重組程序和恒大協議安排條款是至關重要的，以最大限度地提高債權人對擬議重組的參與度並為其作出知情決定提供支持。

公司股份昨起復牌、近期又有大量媒體報道完全錯誤地描述美國法典第15章下的重組承認程序，給予債權人更多時間考慮集團近期發展，包括在8月14日披露為恒大汽車（0708）引入紐頓集團認購新股，及其對恒大協議安排債權人的影響。

融創9‧18開債務重組會議

另一內房融創中國（1918）公布，在9月18日舉行債務重組會議。公司在今年6月曾公布，公司與大多數債權人小組訂立修訂協議，修訂重組支持協議中有關強制可轉換債券和轉讓現有融創服務股份的若干條款；現有債務約87%的同意債權人已加入重組支持協議。