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商湯虧損輕微收窄至31.2億 毛利率挫

【明報專訊】商湯（0020）公布，今年上半年淨虧損為31.23億元（人民幣，下同），較去年同期虧損31.58億元有所收窄，每股基本虧損0.1元，不派中期息。集團上半年經調整EBITDA虧損20.26億元；經調整虧損淨額錄得23.93億元。

新大語言模型8月完成訓練

商湯昨績前收報1.5元，跌1.96%。集團期內收入按年升1.3%至14.33億元，受因硬件成本及分包服務費以及與AIDC相關的折舊及攤銷上升所致，銷售成本按年增63%至7.84億元，毛利倒退30.6%至6.49億元，毛利率大幅收窄21個百分點至45%。集團智慧商業業務今年上半年收入按年升50.2%至8.54億元，單客戶收入提高59.9%；智慧生活收入按年增長6.7%至3.12億元；智能汽車及智慧城市收入就錄跌幅，智能汽車按年下跌30.5%至8390萬元；智慧城市板塊收入1.84億元，按年跌57.7%。

商湯表示，新大語言模型InternLM-123B於8月完成訓練，新模型參數量提升至1230億，在此基礎上，商量SenseChat將會在9月內升級到3.0版本。

此外，商湯再次傳出裁員，內媒引述消息指8月將裁減15%員工，集團回應指，根據市場環境變化和自身發展狀况進行相應的戰略調整，並改善組織和人才結構，更好地滿足業務發展需要。截至今年6月底，集團共有5016名僱員，較去年底5098名僱員減少82人。