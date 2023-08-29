比亞迪中期多賺2倍 毛利率大升 汽車等相關收入增逾九成至2088億

明報記者 黃志偉

期內汽車、汽車相關產品及其他產品業務的收入按年增長91.1%至2088.2億元，佔總收入比例80.28%，按年升約7個百分點；手機部件、組裝及其他產品業務的收入按年升24.4%至510.9億元，佔總收入比例19.64%，按年則跌約7個百分點。

指新能源乘用車業務保持良好盈利能力

毛利按年升1.34倍至476.7億元，而毛利率按年增加4.82個百分點至18.33%。集團指出，今年上半年儘管面對汽車行業競爭加劇、 新能源汽車補貼取消的挑戰，但因集團品牌力提升、規模優勢持續擴大和產業鏈成本控制能力，加上上游原材料價格回落，集團新能源乘用車業務繼續保持良好的盈利能力。

按地區劃分，集團在中國（包括港澳台地區）的收入按年增加67.0%至1957.1億元；境外收入則按年升92.9%至644.1億元。其中，汽車、汽車相關產品及其他產品在中國的收入按年升78.3%至1817.1億元，但手機部件、組裝及其他產品按年下降9.32%至136.6億元。

截至6月底止，集團經營現金流入819.7億元，主要是經營活動銷售商品及提供服務收到的現金增加所致；總借貸包括全部銀行貸款為239.1億元，集團稱，有足夠的現金以滿足日常流動資金管理及資本開支需求，並控制內部經營現金流量。

上半年研發費用按年升1.55倍

比亞迪展望下半年，通脹、地緣政治等多重不確定風險持續，主要經濟體增長動能不足，全球經濟衰退的壓力不斷升溫。但集團指出，隨內地經濟復蘇、支持汽車相關政策出台，預期下半年新能源汽車產業將延續良好的增長勢頭，滲透率亦有望繼續突破。在新能源乘用車領域，集團表示，將繼續深化新能源汽車核心技術研發，強化行業領先實力。至於手機部件及組裝業務，將密切注視市場發展趨勢，繼續把握市場機遇，加大佈局核心技術研發及創新，進一步鞏固垂直整合優勢，強化大客戶策略。上半年其研發費用按年升1.55倍至138.3億元。