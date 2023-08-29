比亞迪電子158億收購智能手機零件業務

被收購公司為一家新註冊成立的公司，無從事任何商業活動，並於重組完成後將擁有業務，包括位於成都、無錫的產品生產製造業務，其中包括現有客戶的零部件生產製造業務。

比亞迪電子董事會認為，收購事項將可拓展集團的客戶與產品邊界，拓寬智能手機零部件業務，大幅改善集團客戶與產品結構，並增加核心器件產品的佈局，助推集團產業升級，邁入新一輪的高速成長周期。

該公司又指出，在提高集團產品市場佔有率的同時，與公司現有產品有效協同，提升集團的整體競爭力，保持長期可持續發展，為客戶及股東創造價值。

集團中期多賺近1.4倍 不派息

另外，比亞迪電子公布中期業績，收入按年升28.6%至561.8億元（人民幣，下同）；毛利按年增加89.4%至44.1億元；純利按年升1.39倍至15.2億元；每股盈利0.67元，不派中期股息。