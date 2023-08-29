moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

小鵬逾58億收購滴滴智能汽車業務

【明報專訊】小鵬汽車（9868）公布，與內地出行平台滴滴（DiDi）訂立戰略合作協議，並向滴滴發行最高58.35億元的對價股份，以收購其智能汽車開發業務資產。同時，小鵬汽車表示，公司將會透過新獲得的技術及資產以研發新電動車，項目名為「MONA」，並預期首款產品於明年量產。該消息於昨日港股開市前公布，小鵬高開14.1%，早段見全日高位75.8元，收報72.2元，升10.91%，成交額23.64億元。

小鵬發新股支付 佔擴大後股本5%

小鵬指出，對價股份數量最多為約9113萬股A類普通股，佔擴大後股本5%；每股作價相當於64.03元，較上周五（25日）收市價65.1元，折讓約為1.69%。

另外，據小鵬與滴滴的協議，雙方同意在多個領域開展合作，包括新款智能電動汽車的研究及開發、公司的智能電動汽車在滴滴共享出行平台上的運營、營銷、金融和保險服務、充電、自動駕駛，以及國際市場的聯合開發。

小鵬汽車董事長何小鵬表示，MONA 車型是小鵬第二、第三品牌的開始，而該品牌將會以零售（2C）為主，亦兼顧商務（2B）。何小鵬又稱，公司將通過與滴滴的合作，打造15萬元人民幣級別的熱銷車款，同時會引入公司的智能輔助駕駛（NGP）功能，並有信心年銷量可達10萬輛以上。