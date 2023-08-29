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薛偉傑：SpaceX實現季度盈利 料將進入一家獨大時代

【明報專訊】據媒體報道，顛覆全球航天發射服務市場的「殺價王」、美國SpaceX公司已在今年第一季首次實現季度盈利。憑着極佳成本效益，SpaceX幾近包攬國際訂單，令中國、俄羅斯和歐盟等其他國家的競爭對手在國際市場上近乎「食白果」。甚至在美國國內，也令到洛歇馬丁和波音持有的「聯合發射聯盟」（ULA）意興闌珊，準備待價而沽。相信SpaceX一家獨大的時代正式開始！

首季賺5500萬美元 佔全球一半火箭發射

據媒體報道，SpaceX內部人士透露財務數據顯示，今年第一季SpaceX營業收入15億美元，盈利達5500萬美元，實現了小幅度的盈利。據報道，SpaceX去年營收已達46億美元，比2021年增長約1倍，令虧蝕由2021年的9.68億美元，收窄至5.59億美元，為今年第一季轉虧為盈奠定基礎。媒體還報道，有消息人士在7月份聲稱，SpaceX向部分投資者表示，預料該公司今年的營收將可達到大約80億美元。

而且，媒體流傳，在最近一輪員工買股計劃中，該公司最新自行估值已高達約1500億美元，比洛歇馬丁和波音公司的市值還要高。SpaceX能夠轉虧為盈，肯定是得益於其成本控制技巧和高效率的發射能力。憑藉「獵鷹」系列火箭的第一級可以回收重用，SpaceX去年進行61次火箭發射任務，一共發射了1722枚「星鏈」衛星。馬斯克更宣稱，SpaceX今年目標是要進行100次發射任務。根據第三方機構統計，今年第二季全球發射火箭次數44次，其中SpaceX佔了22次。第二季全球發射衛星總數797枚，SpaceX以648枚的壓倒性優勢排名榜首。

截至5月份，其「星鏈」衛星互聯網服務的全球用戶已突破150萬，預料到今年底有可能增長至200萬。若以此估計，單是「星鏈」的營收，今年可能達到逾20億至30億美元。

無可否認，SpaceX的出現，確實顛覆了整個航天發射市場。一名中國商業航天從業者表示，SpaceX很強悍的是其成本控制能力。在它之前，航天業界沒有想過，能夠以這種方式來製造和發射火箭。

以往火箭的總裝都是在高等級的淨化車間內進行，對空氣質素、空氣中的微粒數目、溫度、濕度、震動、噪音等全部都有嚴格的要求。當時業界普遍認為，只有在這種環境下，才能夠生產出合格的火箭。但SpaceX的「獵鷹」系列火箭的總裝車間卻並非淨化車間，「星艦」的生產和拼裝甚至可說是在戶外進行，只是在上方蓋了一個棚子。

這種極致的成本控制，和SpaceX的極速崛起有很大關係。此外，SpaceX和Tesla一樣， 專注於垂直一體化，從模仿起步到自行設計和製造關鍵元件，大幅降低成本。而其他競爭對手採用傳統的「設計─採購─總裝」模式，再加上它們的火箭都是一次性使用，成本無法與SpaceX相比。

成本控制得宜 初期獲NASA扶持

由於幾乎沒有對手，連收費最接近的俄羅斯也因為攻打烏克蘭而無人光顧，過去一年，SpaceX將「獵鷹9號」發射收費由6200萬美元上調至6700萬美元；而「重型獵鷹」火箭發射收費，由9000萬美元上調至9700萬美元。

不過，話得說回來，SpaceX的冒起，亦與洛歇馬丁和波音不思進取，以及美國太空總署（NASA）在初期的扶持，有很大關係。由於太空穿梭機出現重大事故，在1990年代，美國航天發射任務主要由洛歇馬丁和波音包辦，兩者以威脅退出市場為籌碼，要求美國政府「統購包銷」。在2006年，洛歇馬丁和波音將它們的航天發射部門分拆重組成為「聯合發射聯盟」（ULA）。之後10多年，ULA幾乎壟斷了美國政府和軍方的發射訂單。長期壟斷，令ULA不思進取，ULA「宇宙神5號」的發射報價在1.5億至2億美元，更重型的「德爾塔4」發射報價達3.8億至4.2億美元。

由於美國政府和軍方的錢太易賺，令ULA更加不想開拓商業航天市場，而「宇宙神5號」和「德爾塔4」也遲遲未有發展回收重用技術。因此，在奧巴馬政府時期，太空總署便有意打破ULA的壟斷，通過簽訂大額合約來向SpaceX給予資金支援，還向SpaceX轉讓了部分技術，而「獵鷹9號」的研發也得到太空總署的指導。

到2020年8月的「國家安全發射」（NSSL）項目的第二階段招標，ULA已失去了壟斷地位。這份總額高達50億美元的大訂單，由ULA和SpaceX分別佔60%和40%。雖然ULA仍佔了六成訂單，但原定2021年首飛的新型火箭「火神」在研發過程中又頻頻發生事故，服役進度一拖再拖。據報道，洛歇馬丁和波音已經無意繼續經營ULA，ULA已擺在貨架上待沽，由摩根士丹利和諮詢公司貝恩管理該項交易，正在尋找買家。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]