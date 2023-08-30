證監廉署打擊造市 凍結8戶口拘1人 涉炒高兩公司股價納指數 趁基金接貨獲利

事件涉及兩家在港上市的公司，其股份於2022年12月至2023年8月期間懷疑被操縱。證監會與廉署搜查懷疑與案件有關聯的14個處所。

被捕人涉賄賂上市公司高管

散佈虛假誤導資料

證監會與廉署的調查指出，集團的組織極為嚴密，涉嫌策劃推高兩家上市公司股價，違反《證券及期貨條例》的相關規定。值得留意的是，證監會懷疑集團最終目的，是抬高兩家上市公司的市值，令其獲納入成為主要市場指數的成分股，然後以被推高的股價，出售集團手上持有的股份給指數追蹤基金來獲利。

為了配合相關計劃，該名被廉署拘捕的集團骨幹成員，涉嫌賄賂其中一家上市公司兩名高級管理人員，以散佈有關公司的虛假及具誤導性資料。

業界：長時間操縱大量戶口

涉及造假成本不少

有證券界人士表示，藉推高上市公司股價，以獲納入指數成分股，然後令指數追蹤基金在追貨時，高價沽貨從中獲利，這種手法在行內不算很罕見，但遭到監管機構採取行動卻較少見。無論MSCI、富時指數以至恒指公司，除考慮股份市值外，亦會考慮股份交投量，因此相信集團需要長時間操縱大量戶口進行虛假交易，製造成交活躍的假象，涉及的造假成本不少。

證監會已向6家證券行發出限制通知書，分別是富昌證券、富途證券、華業證券、利高證券、華盛資本証券及尊嘉證券，禁止它們處理或處置8個交易帳戶內的資產。這些資產與其中一家上市公司股份的懷疑市場操縱行為有關。

證監：6家證券行非調查對象

證監會指6家證券行並非證監會今次的調查對象，並已配合證監會的調查。有關限制通知書並不影響它們的運作或其他客戶。證監會認為，就維護公眾利益而言，發出有關限制通知書是可取的做法。由於調查仍在進行當中，證監會與廉署現階段不會作出進一步評論。

明報記者