moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

證監廉署打擊造市 凍結8戶口拘1人 涉炒高兩公司股價納指數 趁基金接貨獲利

標籤：經濟

【明報專訊】證監會與廉政公署採取聯合行動，打擊懷疑市場操縱集團，並發出限制通知書凍結6家證券行客戶帳戶。調查發現，集團涉嫌策劃推高兩家上市公司股價，證監會懷疑集團最終目的，是令兩家公司獲納入成為主要市場指數的成分股，然後以高價出售股份給指數追蹤基金來獲利。行動中，廉署根據《防止賄賂條例》拘捕懷疑市場操縱集團一名骨幹成員。

事件涉及兩家在港上市的公司，其股份於2022年12月至2023年8月期間懷疑被操縱。證監會與廉署搜查懷疑與案件有關聯的14個處所。

被捕人涉賄賂上市公司高管

散佈虛假誤導資料

證監會與廉署的調查指出，集團的組織極為嚴密，涉嫌策劃推高兩家上市公司股價，違反《證券及期貨條例》的相關規定。值得留意的是，證監會懷疑集團最終目的，是抬高兩家上市公司的市值，令其獲納入成為主要市場指數的成分股，然後以被推高的股價，出售集團手上持有的股份給指數追蹤基金來獲利。

為了配合相關計劃，該名被廉署拘捕的集團骨幹成員，涉嫌賄賂其中一家上市公司兩名高級管理人員，以散佈有關公司的虛假及具誤導性資料。

業界：長時間操縱大量戶口

涉及造假成本不少

有證券界人士表示，藉推高上市公司股價，以獲納入指數成分股，然後令指數追蹤基金在追貨時，高價沽貨從中獲利，這種手法在行內不算很罕見，但遭到監管機構採取行動卻較少見。無論MSCI、富時指數以至恒指公司，除考慮股份市值外，亦會考慮股份交投量，因此相信集團需要長時間操縱大量戶口進行虛假交易，製造成交活躍的假象，涉及的造假成本不少。

證監會已向6家證券行發出限制通知書，分別是富昌證券、富途證券、華業證券、利高證券、華盛資本証券及尊嘉證券，禁止它們處理或處置8個交易帳戶內的資產。這些資產與其中一家上市公司股份的懷疑市場操縱行為有關。

證監：6家證券行非調查對象

證監會指6家證券行並非證監會今次的調查對象，並已配合證監會的調查。有關限制通知書並不影響它們的運作或其他客戶。證監會認為，就維護公眾利益而言，發出有關限制通知書是可取的做法。由於調查仍在進行當中，證監會與廉署現階段不會作出進一步評論。

明報記者