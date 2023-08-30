小米次季經調整淨利潤升1.47倍

智能手機收入急跌13%

小米昨績前收報12.38元，全日升1.48%，成交8.21億元。集團上季純利按年升164.7%至36.7億元，每股基本盈利0.15元；收入儘管減少，但同時得益於銷售成本按年下跌近9%，令毛利按年升20.3%至141.61億元，毛利率亦因而按年擴闊4.2個百分點至21.0%，再創上市以來新高。整體存貨金額為385億元，按年減少33.5%，是10個季度以來的低位。

小米智能手機第二季收入按年跌13.4%至365.96億元，主要受智能手機出貨量減少所影響，銷量按年減少15.8%至約3290萬部，智能手機平均售價（ASP）按年升2.8%至1112元，主要受惠於手機高端化，內地ASP按年升超過24%。集團總裁盧偉冰表示，雖然宏觀環境出現變化，不過小米及時調整戰略，內部變化令業務指標包括毛利率及費用率均有改善，而高端化發展帶動ASP，令經營大幅改善。

小米另一主要業務物聯網（IoT）與生活消費產品上季收入按年升12.3%至222.54億元。此外，集團互聯網服務上季收入按年升6.8%至74億元，主要由於廣告業務收入增加；其他收入按年跌5.24%至10.614億元。盧偉冰指，雖然海外IoT業務佔比不大，但較內地市場有很大空間發展，而小米電視未來將繼續加強規模及利潤雙方面發展。

稱48億資金遭印度凍結非沒收

印度政府日前凍結小米48億元資金，盧偉冰強調，資金只是被凍結而非沒收，集團仍會通過法律途徑解決。同時，小米在印度市場業務調整取得明顯效果，未來市佔率及產品結構改善將有新變化。他又稱，小米汽車進展非常順利，維持明年上半年量產目標。