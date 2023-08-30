信置全年多賺2％ 淨現金420億

末期息多派1仙至43仙

集團期內應佔物業銷售總收入為119.4億元，按年升10.1%，未入帳合約銷售總額逾130億元，料當中66億元將於今年上半年度入帳。截至6月底，集團有淨現金419.67億元，信置指其具備財政穩健的優勢，可受惠於高息環境。

年內，總租金收入為35.04億元，按年略跌1.1%；集團整體出租率達91.2%，按年升0.4個百分點。惟當中寫字樓物業和住宅物業出租率分別為86.6%及82%、跌3.1個百分點及2.8個百分點。集團表示，隨着內地與本港全面通關，下半財年商舖物業、住宅物業、停車場車位及工業物業的情况顯著改善，總租金收入由上半年度的跌3.8%，轉為於下半財年升1.6%。

信置未來推售多個新住宅項目，其中4個已獲發預售樓花同意書的項目分別為將軍澳凱柏峰III、元朗柏瓏III、中環ONE CENTRAL PLACE及黃竹坑海盈山。集團又預期油塘通風樓物業發展項目將於今個財政年度獲發預售樓花同意書。