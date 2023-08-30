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內地傳日內降存量房貸利率

標籤：經濟

【明報專訊】內地監管部門據報最快今日指導商業銀行下調存量住房貸款利率，將是自2008年以來，內地首次對居民存量按揭貸款推出利率優惠。內媒《21財經》昨日附上一張「關於召開個人住房貸款存量利率調整項目啟動會議的通知」的截圖報道，有銀行擬今日（30日）開會討論住房貸款存量利率調整，開會地點為交銀大廈，相信有關銀行為交通銀行（3328）

據悉，降息將適用首套住房按揭貸款。根據中國銀保監數據顯示，至2021年底，逾九成個人住宅貸款用於支持首套住房，料將可惠及大部分按揭借款人。人行本月初曾公開表態「指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率」，以滿足居民剛性和改善性住房需求。

大型商業銀行或再降存息

另外，中國大型商業銀行據報正考慮進一步下調人民幣存款利率，若落實，將會是一年內的至少第三次調整。彭博引述知情人士稱，工商銀行（1398）和建設銀行（0939）在內的多家銀行計劃將主要期限的人民幣存款利率下調5至20個基點，並已得到監管機構的認可，料最早於本周五（1日）調整。本月中，人行下調1年期中期借貸便利（MLF）利率15個基點至2.5%，其後再降貸款市場報價利率（LPR）1年期10個基點，惟5年期LPR卻維持不變。當時市場分析5年期LPR維持不變，主要反映央行關注銀行淨息差收窄下，讓利空間有限。銀行需維持一定水平利差才能彌補信用損失，這亦給予銀行動力，進一步下調存款利率以降低資金成本。