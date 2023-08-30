moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美高梅擬澳門設16萬呎空間 推廣藝術文化

標籤：經濟

【明報專訊】澳門自批出新的10年賭牌，要求六大博企加大投資非博彩項目。美高梅中國（2282）董事長及執行董事何超瓊昨日在澳門表示，為了創建及容載更多非博彩項目及內容，計劃在路氹美高梅增建半幢新主題式建築物，以及將項目原有部分零售及餐飲、以至貴賓廳等空間改造，合共提供10萬方呎空間；同時亦會在澳門美高梅改建6萬方呎空間，最終提供總數16萬方呎空間供推廣藝術文化發展。

何超瓊預期，澳門賭收有機會更早提高至每年1700億至1800億元（澳門元，下同）水平，業界或因應投牌時政府設定的要求，在非博彩項目加碼投資20%。她強調，集團財務穩健，在有利可圖下，可進一步推進與銀團洽商融資。她估計，投入更多非博彩及開拓海外客，可拉長旅客留澳時間及來澳次數。

冀促進高質消費 發展會議及獎勵旅遊

該集團在澳門美高梅新建造的6萬方呎空間，預計明年第三季建成，用於促進高質消費，例如開展鐘表、珠寶及藝術品展等，結合科技元素，發展MIC（會議及獎勵旅遊）。何超瓊冀將來可推進搞拍賣、商品化及聯乘活動（Crossover）。以她所見，上半年高端飾物及消費已按年大增1.5倍。

按項目去劃分，她預期澳門美高梅可多做傳統中式文化項目，路氹美獅美高梅做現代藝術為主。同時該集團會參與推動媽閣前地社區活化，例如將非物質文化之中的舞獅活動及將獅王爭霸賽，轉移至屬於世界文化遺產的媽閣前地舉行。

雖然近期中國經濟增長放緩，何超瓊預期，內地訪澳旅客未必再如過往般動輒多次過去歐洲旅遊及多次購物，加上局勢不穩定及經濟不理想，反而是給予業界時機去擴充更多非博彩內容，甚至更早主動和客户接觸，加推活動，吸引他們增加遊澳次數。甚至在貴賓博彩方面，他們會逐步轉由公司承做直接的貴賓博彩業務，並借助母公司美國美高梅，招徠更多外國客。據稱，該集團還計劃在今年底前在大阪及菲律賓開設境外辦事處對外推廣，其海外客平均留澳日數已增至2.5日，暑假的酒店入住率已逾九成。

明報記者 陳偉燊 澳門報道