美高梅擬澳門設16萬呎空間 推廣藝術文化

【明報專訊】澳門自批出新的10年賭牌，要求六大博企加大投資非博彩項目。美高梅中國（2282）董事長及執行董事何超瓊昨日在澳門表示，為了創建及容載更多非博彩項目及內容，計劃在路氹美高梅增建半幢新主題式建築物，以及將項目原有部分零售及餐飲、以至貴賓廳等空間改造，合共提供10萬方呎空間；同時亦會在澳門美高梅改建6萬方呎空間，最終提供總數16萬方呎空間供推廣藝術文化發展。
何超瓊預期，澳門賭收有機會更早提高至每年1700億至1800億元（澳門元，下同）水平，業界或因應投牌時政府設定的要求，在非博彩項目加碼投資20%。她強調，集團財務穩健，在有利可圖下，可進一步推進與銀團洽商融資。她估計，投入更多非博彩及開拓海外客，可拉長旅客留澳時間及來澳次數。
該集團在澳門美高梅新建造的6萬方呎空間，預計明年第三季建成，用於促進高質消費，例如開展鐘表、珠寶及藝術品展等，結合科技元素，發展MIC（會議及獎勵旅遊）。何超瓊冀將來可推進搞拍賣、商品化及聯乘活動（Crossover）。以她所見，上半年高端飾物及消費已按年大增1.5倍。
按項目去劃分，她預期澳門美高梅可多做傳統中式文化項目，路氹美獅美高梅做現代藝術為主。同時該集團會參與推動媽閣前地社區活化，例如將非物質文化之中的舞獅活動及將獅王爭霸賽，轉移至屬於世界文化遺產的媽閣前地舉行。
雖然近期中國經濟增長放緩，何超瓊預期，內地訪澳旅客未必再如過往般動輒多次過去歐洲旅遊及多次購物，加上局勢不穩定及經濟不理想，反而是給予業界時機去擴充更多非博彩內容，甚至更早主動和客户接觸，加推活動，吸引他們增加遊澳次數。甚至在貴賓博彩方面，他們會逐步轉由公司承做直接的貴賓博彩業務，並借助母公司美國美高梅，招徠更多外國客。據稱，該集團還計劃在今年底前在大阪及菲律賓開設境外辦事處對外推廣，其海外客平均留澳日數已增至2.5日，暑假的酒店入住率已逾九成。