moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中遠海運港口 半年純利跌逾15%

標籤：經濟

【明報專訊】中遠海運港口（1199）公布截至6月底止中期業績，收入按年跌2.2%至6.89億美元；純利按年下降15.4%至1.5億美元（約11.7億港元）；每股盈利4.36美仙，派中期股息13.6港仙。中遠海運港口董事總經理朱濤表示，按行業預測，今年全球貨運吞吐量增速僅約1%，但他認為下半年隨企業庫存消化加快、歐美市場傳統旺季到來，有助刺激貨運需求，預期旗下碼頭有望爭取新航線，並帶動集團業務有所增長。

母企中遠海控中期少賺逾七成

集團期內總吞吐量按年升2.2%至約6457萬個標準箱，其中控股碼頭總吞吐量按年跌6%至約1473萬個標準箱。至於集團未來海外航線投資佈局，朱表示，因歐美等傳統市場的航線比較飽和，故集團將更關注東南亞、南美和非洲等地區的新航線，並會視乎當地情况而選擇新建或併購碼頭。他續稱，新興經濟體的發展增速，較歐美等大經濟體快，料船公司亦傾向投資新興市場。

另外，中遠海運港口母公司中遠海控（1919）公布截至6月底半年純利165.61億元（人民幣，下同），按年大降74.5%，派中期息0.51元；又擬以不超過每股12.29元的價格，回購3000萬至6000萬股A股，並於H股股東會授予回購H股一般性授權框架下實施H股回購。預計截至明年2月14日可回購A股及H股的數量不會超過2.15億股。