中遠海運港口 半年純利跌逾15%

母企中遠海控中期少賺逾七成

集團期內總吞吐量按年升2.2%至約6457萬個標準箱，其中控股碼頭總吞吐量按年跌6%至約1473萬個標準箱。至於集團未來海外航線投資佈局，朱表示，因歐美等傳統市場的航線比較飽和，故集團將更關注東南亞、南美和非洲等地區的新航線，並會視乎當地情况而選擇新建或併購碼頭。他續稱，新興經濟體的發展增速，較歐美等大經濟體快，料船公司亦傾向投資新興市場。

另外，中遠海運港口母公司中遠海控（1919）公布截至6月底半年純利165.61億元（人民幣，下同），按年大降74.5%，派中期息0.51元；又擬以不超過每股12.29元的價格，回購3000萬至6000萬股A股，並於H股股東會授予回購H股一般性授權框架下實施H股回購。預計截至明年2月14日可回購A股及H股的數量不會超過2.15億股。