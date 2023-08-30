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期權周一開始交易 VinFast股價波動加劇

【明報專訊】尚未盈利的越南電動車製造商VinFast（美：VFS），其股票期權周一開始交易，為投資者提供槓桿押注的機會，令股價波動持續加劇。該股周一收市升20%至82.35美元，自8月15日透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併而「借殼」上市以來，其股價已上漲688%，市值超過1900億美元，僅次於特斯拉（Tesla）（美：TSLA）和豐田（日：7203）分別為7580億美元及2263億美元的市值，成為市值全球第三的車廠。

昨早段挫15% 市值縮水300億美元

相比下，Tesla花了3600個交易日才達到2000億美元的市值規模，而人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）則花了超過7700個交易日。VinFast早段股價挫15%，市值縮水300億美元。

VinFast周一市值亦超越道指成分股波音（美：BA）和高盛（美：GS）分別為1370億美元及1110億美元的市值，較道指一半成分股的市值還要高。

由於該股的流通股較少，即使相對較小規模的交易，也會對股價產生巨大影響，吸引了押注電動車行業的散戶注意。散戶過去亦推動Nikola（美：NKLA）和Rivian（美：RIVN）等新能源車製造商股價飈升。在期權市場，VinFast於9月15日到期的100美元看漲期權交投最為活躍。

Vinfast預計，今年的電動車銷量可達5萬輛。相比下，Tesla預計今年銷量為180萬輛。

另外，豐田昨公布，日本14間汽車組裝廠全部停工。據悉這是由於零部件訂購相關系統發生故障所致，未知何時修復。正在調查故障原因，目前認為並非網絡攻擊。豐田在日本的14間工廠，除應付內需，還生產出口車輛。2022年度豐田在全球生產的913萬輛汽車當中，278萬輛在日本製造。

（綜合報道）

[國際金融]