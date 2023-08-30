美16州檢察長促證交會調查Shein供應鏈

彭博曾指銷售服裝含新疆棉

彭博社去年的調查指出，有證據表明，Shein銷售的服裝含有新疆生產的棉花。中國官方一直批評美國等西方國家對新疆的指摘完全基於謊言，並由一些反華勢力炒作，對中國進行造謠污衊和詆譭。

致力發展美國等海外市場的Shein曾表示，對強迫勞動零容忍，不會採購新疆棉，且完全遵守美國所有稅務和貿易法律。該公司近年試圖擺脫與中國的聯繫，除了將總部遷至新加坡，又註銷了南京的公司，並在愛爾蘭和美國印第安納州設立業務。印第安納州的共和黨籍檢察長，今次未有隨黨內其他檢察長，在提交SEC的聯署信簽署。

在全球150多個市場銷售廉價衣飾和家品的Shein，近期對休閒服裝品牌Gap等美國企業構成愈來愈大的挑戰。部分市場人士甚至認為，Shein最終可能挑戰亞馬遜（美：AMZN）在電商市場的地位。今年5月，美國國會兩黨20多名議員亦向SEC致函，其內容與今次16州檢察長的聯署信相近。

（綜合報道）

[國際金融]