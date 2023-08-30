基金特區：安聯看好南亞債券投資前景 稱美利率將見頂利亞債

過去10年，亞洲的經濟增長速度超過了其他地區，亞洲信貸市場已發展成為一個高質量的領域，亞洲投資級別債券比美國和全球同類債券表現出更大彈性。由於發達經濟體面臨增長阻力和通脹，而且市場波動加劇，現在可能是投資者考慮亞洲收益債券的時候。曾錚表示，2022年開始美國踏入加息期，18個月便由0至0.25厘調升至5厘至5.25厘，這種急速加息的情况在過去30年未曾發生過。在現階段美國經濟呈現一定程度的強韌性，特別是在就業市場方面表現出來。故她認為美國經濟暫時不會衰退，但今年3月份美國矽谷銀行（美：SVBQ）倒閉事件，其後多家美國小型銀行破產，都反映出美國經濟出現了裂縫。

亞洲或較美更早減息

雖然現時美國通脹率距離聯儲局的目標通脹2%有點遠，但相信經過了美國聯儲局多次加息後，她認為美國利率差不多見頂。

當美國利率升至尾聲，對南亞（South Asia）有正面影響。部分亞洲國家貨幣政策穩定及風險可控，主要是因為亞洲國家通脹風險控制得宜，特別是印尼、菲律賓及韓國等，雖然印度一向面對高通脹問題，但情况已受控。不少亞洲央行已率先停止加息，事實上，今年3月東盟國家財長和央行行長會議在印尼舉行。東盟財長會議討論通過本地貨幣交易計劃減少對主要貨幣的依賴。可見，一股「去美元化」浪潮正在興起，多個國家和地區加快制定旨在減少對美元依賴的對策。曾錚表示，亞洲央行若有更大自主性，相信亞洲有機會較美國更早踏入減息周期，特別是亞洲通脹問題不是太嚴重。她表示，上年至今因為美國加息，令不少亞洲貨幣走低，卻有兩個地方例外，一個是印尼盾，另一個是菲律賓披索反而升值，她指出南亞的貨幣是較強。因為南亞經濟發展較多元化，非只靠出口。中期來說，亞洲本地貨幣債券市場較為看好，主要是該等國家經濟增長較為穩定。

評級調升 資金流入印尼債

隨着過去20年亞洲經濟增長超過其他地區，亞洲是發達市場和新興市場的結合體，包括新加坡、韓國、香港和澳門，這些市場擁有AAA和AA評級，這是信用評級中最高的兩個等級。該地區的強勁增長還幫助許多所謂的新興市場提高了主權信用評級。印尼是一個很好的例子，穆迪的評級在過去20年裏從B3升至Baa2，事實上，整個亞洲債券的資金流入規模不斷上升，其中又以印尼的表現最亮眼，印尼本地貨幣計價債券表現更為出色。隨着印尼央行的加息周期逼近終點及印尼盾走強也有助於吸引資金流入。印尼本地貨幣計價債券表現出色，未來亦持續看好。

內房料將出現進一步違約

亞洲的增長反映在其債券市場上，她認為債券市場已經擺脫了新興市場的標籤，成為一個成熟的獨立資產類別。亞洲投資級企業表現出堅實的信用基礎，槓桿率較低（平均淨債務/ EBITDA只是51.8）和健康的流動性（平均現金/短期債務比率114%）。由於主要發達經濟體看起來不太可能避免衰退，未來幾個月市場可能出現波動，亞洲投資級的韌性可能會為投資者的投資組合提供一定的穩定性。

然而，由於中國房地產開發商（其中許多是高收益債券發行人）普遍違約，亞洲高收益市場經歷了極具挑戰性的兩年。她認為，多年來中國的增長一直過度依賴房地產，房地產及相關產業約佔其經濟產出的25%至30%。寬鬆的監管意味着房地產開發商能夠在看似不斷上漲的房地產價格的支持下繼續借貸和擴張，直到中國當局對槓桿率過高的行業進行打擊，引發了中國房地產行業的嚴重下滑。現在，該行業已經經歷了信貸周期，市場正在更準確地定價違約風險，並且通過更好地了解潛在結果，還認為投資者可以更有效地分析信貸。然而，該行業將出現進一步違約，並預計波動性仍將很高。

她預計東南亞企業的盈利將基本強勁，並且該領域的違約率仍然較低。鑑於投資者對未來6至9個月的全球宏觀前景缺乏信心，曾錚認為對亞洲高收益企業採取防禦性和選擇性策略是合適的，重點關注多元化和信貸質量。亞洲高收益債券的長期風險回報率似乎很有吸引力，而且由於市場估值在歷史基礎上看起來很廉宜，認為該資產類別可能會提供利差壓縮和有吸引力的利差的機會。

明報記者 龍彩霞

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