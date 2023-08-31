香港支付新紀元 從故步自封到重塑全球地位

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然而，如今回歸超過四分之一世紀後的香港，HSBC就連在本地上市公司一哥的地位也失掉；曾經全球矚目的葵涌貨櫃碼頭的吞吐量逐漸下滑，甚至在珠江口內海的廣州港也超越了香港，相信很快就跌出全球十大。與此同時，在中美角力的大環境下，長江實業面臨著雙重困境，逐漸被國際甚至內地股民所遺忘。而一度讓我們引以為傲的八達通，在過去25年中竟仍然只能服務香港，主要以實體支付和獨立模式運作。

香港支付基礎建設：多元而分散

多年來，政府一直強調香港是一個國際金融中心。然而，在支付基礎建設領域，除了先前提到的八達通，1996年就已經投入服務的RTGS清算系統和延遲十年推出的轉數快(FPS)外，我們並沒有以香港為基地的大型支付基礎建設。大家或許不知道的是，即使是眾所周知的支付系統如SWIFT、VISA、Master Card、UnionPay、ApplePay 和 Google Pay等，也一直沒有選擇在香港設立服務其他國家的大型數據中心。

而令人驚訝的是，在這個人口不到一千萬的「小」城市中，竟然存在超過二十家支付平台，它們擁有不同的品牌、網絡、基礎建設和相互獨立的運作模式。 這些支付平台包括支票、ETC、Jetco、PPS、EPS、Octopus、TNG、Tag&Go、Payme、FPS、AliPay、WeChat Pay和PayPal等等。然而，除了最後三個國際品牌，其他本地支付企業在過去的一段時間只專注於服務香港這個單一市場，並未積極擴展至其他地區。 這種支付系統的多樣性和分散性，以及缺乏國際支付品牌在香港設立亞太區總部的現象，值得我們深入關注。這也凸顯了香港支付行業的特殊情況和值得深入探討的地方。

現代化挑戰：從傳統基建到Web3.0

為了解決這個「怪現象」並改善數據的應用問題，香港金融管理局在2017年早已提出了開放API的方案，以促使不同供應商、銀行和支付服務供應商在其管轄範圍下進行數據交換。然而，支付行業實際上是商業行為，單純以金融管理局的視角和權限推動數據交換的標準、方法和模式是不合理的。舉個例子，英國當年推動開放銀行（Open Banking）的負責機構是競爭及市場管理局（CMA），而不是金融行為管理局（FCA）。

考慮到香港作為一個開放型的金融服務中心，我們不能再依賴上述提到的老化傳統基礎建設，以滿足不斷創新的資本和證券市場交易需求。 同時，面對虛擬資產交易的主流化、KYC及AML合規要求的現代化，以及新興虛擬資產類別如穩定幣、NFT、證券代幣、存款代幣和現實世界資產等的出現，舊平台在服務時間、交易規模、兼容性和對接智能合約等多個方面已顯示出不足之處。

在現任特首李家超和相關政府部門高調支持香港的Web3.0行業發展，並推動香港成為國際虛擬資產交易中心的同時，愚公呼籲社會各界重點關注香港支付清算系統的長遠發展，並配合需要多個政府部門和不同行業參與的基礎建設改善工程。

轉型契機：擁抱全球策略轉變

與其在不斷萎縮的傳統支付市場繼續角力，業界及政府可以從本港已經具有豐富國際經驗和聲譽的全球市場角度來發揮所長，並尋求配合大灣區的資源整合方案上再次令香港在國際市場中脫穎而出。央行數字貨幣 (CBDC) 既具備數字資產的可編程性及法幣的特徵。隨着數字人民幣在香港這個全球最大的離岸人民幣交易中心的測試的成功，以及香港金融管理局正推出多達16個數碼港元的場景測試計劃，央行數字貨幣將會為香港以嶄新支付及清算平台之餘，更能提供一個技術上沒有時間限制、可於各種虛擬資產及傳統資產交易對接、可提供更有效的合規要求及能提供更多有效數據的姿態來解決以上種種難題。

所謂有危才有機。香港在支付基礎建設方面面臨挑戰，但同時也有機會透過虛擬資產交易合法化及央行數字貨幣等方案得到改善需求和創新動力。眾志成城，業界和政府應共同努力，以新思維及方法推動支付行業的發展，以新平台、新模式、新思維帶領香港經濟重上頂峰。

陳家豪

雲端與流動運算專業人士協會會長

香港數字金融協會聯席會長

智慧城市聯盟金融科技委員會主席

香港新興科技教育協會副會長

香港城市大學EMBA特約教授

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