Google告訴你短片的秘密

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解密短片演算法?

短片的演算法與長視頻的不同，但總結：觀眾就是演算法的答案沒有驚喜吧！話雖如此，觀眾的喜好和互動方式的確主宰社交媒體內容絕對合情合理。無論是長視頻還是短片，觀眾的參與度始終是內容的重要指標。不過在短片中，如何在前幾秒間吸引觀眾，避免短片從他們手指罅中溜走變得更加重要。

縮圖標題黨無用武之地

在短片中，縮圖和標題的影響力較低。因為大多數觀眾通過滑動(Swipe)的方式來觀看短片，跟長視頻探索搜尋模式不同，但好標題和Hashtag還是對Google搜尋和內容建議有正面影響。

Entertainment短片營銷實際行動

我覺得短片製作也應該有一個明確的呼籲行動(Call to Action)，引導觀眾CLSS(Comment Like Share Subscribe)或點擊連結。既然內容做好了，就跨平台IG、Youtube、Shorts、TikTok、小紅書剪輯發放，同時要顧及平台營運也需管理資源。參考全球，短片內容其實自由度更大，有更多新的可能性，全球趨勢向Influencer和素人的協作發展，這也是香港品牌和Marketers值得嘗試的。

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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