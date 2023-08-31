大灣區GBA專題：北上電子支付消費 免手續費有竅門

明報記者 劉敬華

現時港人於大灣區內地城市主要以支付寶及微信支付此兩大電子支付平台消費，若於平台綁定本港信用卡，透過平台簽卡消費，更有望賺取信用卡積分或現金回贈，但要留意由於在內地是以人民幣簽帳，香港銀行發行的Visa或Mastercard扣帳卡及信用卡會收取海外簽帳費用，目前大部分信用卡收取費用為1.95%，且相關電子支付平台亦有可能會同時收取簽卡手續費。

支付寶綁港信用卡 留意金額或設上限

以支付寶為例，目前於大灣區內已有不少商戶接受港版支付寶（AlipayHK）付款。要留意的是，最近AlipayHK表示明日（9月1日）起將調高部分透過AlipayHK以Visa或MasterCard信用卡付款的手續費，其中於線下門店或網上商店消費付款若超過每月免手續費限額3000港元，AlipayHK將對相關超額款項收取2.5%手續費（見表1），但若以中銀信用卡、恒生信用卡或渣打Q Credit Card支付則可免手續費。若是以內地支付寶綁定本港Visa或Mastercard信用卡於內地消費也有可能涉手續費，當單一交易金額超過200元人民幣，內地支付寶將為該宗簽卡交易收取3%手續費，只有200元人民幣以下的簽卡交易可豁免手續費。

AlipayHK匯6500元至內地版免手續費

還要留意的是，港人透過支付平台刷本港信用卡，由於本港信用卡會將人民幣消費兌回港幣結帳，當中將涉及匯價，匯率將由發卡機構Visa或Mastercard釐定，假設透過內地支付寶單一簽帳消費超過200元人民幣，計及信用卡收取的1.95%海外簽帳費用和匯率，再加上內地支付寶收取的3%手續費，合計手續費可逾5%，意味要選擇可提供逾5%回贈的信用卡方可抵消相關開支。若選擇AlipayHK於內地簽帳，平台手續費可降至2.5%，以指定信用卡簽帳更有機會獲豁免平台費。即使可免去手續費，匯價方面較難預先掌握，要視乎簽卡消費當日發卡機構匯率而定。

同樣地，即使是以AlipayHK匯款至內地支付寶，且匯款達6500元人民幣或以上，此免匯款手續費門檻，又或是選擇於內地找換店以港元現金為內地支付寶帳戶增值人民幣，相關找換店不會收取手續費，惟會透過港元兌人民幣差價變相收取費用，匯兌差價一般不會太大，但使用此兩個方法匯價也要視乎兌換當日匯價而定。

看準好匯水 預先電匯至內地戶口

目前本港部分銀行可為客戶提供免費跨境匯出人民幣至內地同一銀行品牌下的內地同名個人銀行戶口，若再經由內地個人銀行戶口轉帳至內地支付平台也不涉收費，意味港人可於人民幣匯價較吸引的日子，預先透過本港銀行以電匯價兌換人民幣，再待北上消費前將人民幣直接匯至內地個人銀行戶口，北上大灣區時便可按實際消費需要將人民幣由內地戶口轉至內地電子錢包。資金北上前，閒置於本港銀行戶口期間，更可考慮敍做短期人民幣定存，以為資金增值。倘若目前沒有內地銀行戶口，又不想於北上時花時間開戶，也可考慮透過部分銀行的見證開戶服務開戶，但要留意以見證開戶方式只可開設內地的第II類及第III類銀行戶口，選擇開戶銀行前，應了解清楚匯款至內地同名戶口是否設有匯款收費，又或是需要符合哪些條款方可獲豁免相關的匯款收費。

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