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中石油半年多賺4.5％ 中期息派0.21元

【明報專訊】中國石油（0857）公布，截至6月底止中期盈利按年增長4.5%至852.72億元（人民幣，下同），每股派中期息0.21元，按年增加3.7%。期內該集團實現營業收入14,798.7億元，按年下降8.3%，主要由於集團大部分油氣產品銷售價格下降，以及銷量增加綜合影響。

平均實現油價按年跌兩成

中國石油的油氣和新能源業務期內實現經營利潤855.15億元，按年增長3.7%；平均實現原油價格為每桶74.15美元，按年跌21.7%。於內地實現原油產量3.923億桶，按年增長1.2%；可銷售天然氣產量24173億立方英尺，按年增長7.3%。其在海外的原油產量為4.743億桶，按年增加5%；可銷售天然氣產量25171億立方英尺，按年增長6.7%。

煉化經營利潤按年跌24%

至於中國石油集團煉化業務方面，加工原油6.73億桶，按年增長12.6%；生產成品油5885.6萬噸，按年增長14.3%。期內實現經營利潤183.5億元，按年下降23.7%。銷售業務實現經營利潤109.45億元，按年增長28.4%。天然氣銷售業務則實現經營利潤141.2億元，按年增長3.5%。而國際業務實現稅前利潤210.19億元，佔集團稅前利潤的17.3%。上半年資本性支出為851.37億元，按年下降7.8%，全年資本性支出預計為2435億元。