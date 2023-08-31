中石油半年多賺4.5％ 中期息派0.21元

平均實現油價按年跌兩成

中國石油的油氣和新能源業務期內實現經營利潤855.15億元，按年增長3.7%；平均實現原油價格為每桶74.15美元，按年跌21.7%。於內地實現原油產量3.923億桶，按年增長1.2%；可銷售天然氣產量24173億立方英尺，按年增長7.3%。其在海外的原油產量為4.743億桶，按年增加5%；可銷售天然氣產量25171億立方英尺，按年增長6.7%。

煉化經營利潤按年跌24%

至於中國石油集團煉化業務方面，加工原油6.73億桶，按年增長12.6%；生產成品油5885.6萬噸，按年增長14.3%。期內實現經營利潤183.5億元，按年下降23.7%。銷售業務實現經營利潤109.45億元，按年增長28.4%。天然氣銷售業務則實現經營利潤141.2億元，按年增長3.5%。而國際業務實現稅前利潤210.19億元，佔集團稅前利潤的17.3%。上半年資本性支出為851.37億元，按年下降7.8%，全年資本性支出預計為2435億元。