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中銀業績報喜 多賺35%增派息

【明報專訊】中銀香港（2388）昨公布中期業績，純利達169.98億元，升34.7%，勝預期的164.3億元。期內受惠經調整後淨息差進一步擴闊至1.56厘，按年升43個點子，帶動其淨利息收入大升51.48%至232.08億元（見表）；每股盈利為1.6077元，中期息派52.7仙，按年升17.9%。昨於業績會被問到為何派息增長比例跟不上其純利上升比例時，中銀香港財務總監劉承鋼則表示，大多數銀行對於中期股息採取比較穩定政策。

不良貸款率升 撥備反降

期內提取減值準備前的淨經營收入308.38億元，按年升21.64%。若計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入249.88億元，按年升42%，主要由平均生息資產增長及淨息差擴闊帶動；而淨服務費及佣金收入則為49.14億元，按年跌9.54%，中銀表示主要由於投資市場氣氛淡靜，其中證券經紀及基金分銷佣金收入亦按年分別下降31.4%及13.9%。

內房貸款餘額減至931億

期內整體不良貸款比率為0.73%，按年升0.27百分點，而貸款及其他帳項減值準備淨撥備為12.25億元，按年減少5.01億元或29%；被問到為何不良貸款率上升而撥備反降時，中銀香港風險總監蔣昕表示，撥備下降原因為香港經濟有所復蘇，宏觀經濟參數出現改善，帶動其減值準備錄得淨撥回。

近日內房經營情况引起關注，市場擔心其骨牌效應進一步蔓延至銀行。蔣昕表示最新內房客戶不良貸款金額為44.6億元，較去年上升4000萬元，內房不良貸款比率為4.8%。截至6月份，中銀香港於內地房地產的貸款餘額為931億元，按年下跌70億元，按企業性質計，國企及民企客戶分別佔78%和22%。按地區計，中國內地與香港則分別佔51%和48%。

蔣昕續指，中銀對碧桂園（2007）敞口，在整體內房貸款當中佔比很低、而且風險可控，集團亦會密切關注內房企業的經營情况。