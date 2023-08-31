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保誠新業務利潤升39% 料今明年增派息

【明報專訊】保誠（2378）公布中期業績，截至6月底，新業務利潤按固定匯率基準，按年升39%至14.89億美元；年度保費等值銷售額升42%至30.27億美元；第一次中期股息每股6.26美分，升9%。公司給予今明兩年指引預期股息每年增幅將介乎7%至9%。保誠執行總裁華康堯表示，隨着通關後，內地訪港旅客持續錄得增長，推動香港業務表現。踏入第三季，增長勢頭轉趨正常化，但相信仍然保持有質量增長。

料內地業務助集團帶來增長

期內，保誠經調整經營溢利增加6%至14.6億美元；按國際財務報告準則，稅後盈利有9.5億美元，去年同期為虧損。新業務利潤方面，主要市場中國內地、中信保誠人壽跌16%至1.71億美元，香港則升2.18倍至6.7億美元。年度保費等值銷售額方面，內地跌17%至3.94億美元，香港則升3.52倍至10.27億美元。

華康堯稱，集團依然認為中國內地市場發展潛力龐大。隨着內地人口老化，以及壽命預期延長，儲蓄保險及保健產品需求增加，料中國市場結構性增長引擎不變，相信內地業務將繼續為集團帶來增長。

本港利率於去年底開始上行，華康堯指，目前市場利率較新冠疫情期間處於一個完全不同的水平，為其儲蓄產品增加吸引力。他續指，今年7、8月間，內地訪港旅客已回復至2019年疫情水平的70%，料香港業務將保持增長勢頭。