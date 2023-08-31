保誠新業務利潤升39% 料今明年增派息

料內地業務助集團帶來增長

期內，保誠經調整經營溢利增加6%至14.6億美元；按國際財務報告準則，稅後盈利有9.5億美元，去年同期為虧損。新業務利潤方面，主要市場中國內地、中信保誠人壽跌16%至1.71億美元，香港則升2.18倍至6.7億美元。年度保費等值銷售額方面，內地跌17%至3.94億美元，香港則升3.52倍至10.27億美元。

華康堯稱，集團依然認為中國內地市場發展潛力龐大。隨着內地人口老化，以及壽命預期延長，儲蓄保險及保健產品需求增加，料中國市場結構性增長引擎不變，相信內地業務將繼續為集團帶來增長。

本港利率於去年底開始上行，華康堯指，目前市場利率較新冠疫情期間處於一個完全不同的水平，為其儲蓄產品增加吸引力。他續指，今年7、8月間，內地訪港旅客已回復至2019年疫情水平的70%，料香港業務將保持增長勢頭。