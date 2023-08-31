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美「小非農」增18萬 5個月最少 次季GDP升幅 修訂後下調至2.1%

【明報專訊】迹象顯示，美國就業市場在持續加息的壓力下開始降溫。俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位，在8月增加17.7萬個，增幅是5個月來最低，不及分析師預期的19.5萬個，並較7月向上修訂至37.1萬個的增幅，下跌超過五成。美國第二季GDP修正值，按季折合成年率增長2.1%，較初值下修0.3個百分點，不過仍較首季的2%增幅輕微加快，反映美國經濟仍具韌性。此外，美國第二季核心個人消費支出（PCE）物價指數修正值，按季折合成年率下修至增長3.7%，較首季的4.9%增幅顯著回落，增幅是兩年來最低。

就業職位增長、經濟擴張速度及通脹均較預期溫和，令市場猜測美聯儲的加息周期接近尾聲。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注9月利率按兵不動的概率，升穿九成。今年底前加息的概率，維持在四成左右。美匯指數昨晚曾跌穿103。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，跌穿4.9厘。美國10年期國債孳息率曾跌穿4.1厘。現貨金昨晚漲至每盎司1945美元，是8月初以來高位。美股3大指數連升3日後，昨早段微升。

儲局9月料不加息 美匯債息挫

休閒及酒店業一直是經濟復蘇期間主要的職位增長來源，不過其8月的就業職位僅增長3萬個，招聘速度是2022年3月以來最慢，不過沒有行業的就業職位減少。ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示，8月的數據與疫情前的招聘速度一致。在經歷兩年就業職位急速增長後，美國在工資和就業方面，開始朝更可持續的步伐邁進。

事實上，美國勞工部周二公布的7月JOLTS職位空缺已降至883萬個以下，相當於每名失業工人配對1.5個職位空缺，比例是2021年9月以來最低。雖然很多僱主不願裁員，但正縮減招聘規模，部分僱主則通過削減工時來降低成本。

隨着勞動力供求愈趨平衡，工資增長放緩，有助遏抑潛在通脹。根據ADP的數據，無論是跳槽，或留任原職的工人，薪酬增長也有所放緩。留任的員工在8月的年薪中位數增幅為5.9%，增幅是2021年以來最小。至於轉職的員工，年薪中位數升幅為9.5%。

ADP數據被視為周五公布的非農數據前瞻，分析師預期8月非農就業職位增長，放慢至17萬個，這將會是2020年底以來最低的增幅，但增長步伐仍然穩健。

歐央行9月加息概率達六成

美聯儲利率可能見頂之際，市場關注日本央行會否改變寬鬆政策。日本央行政策委員會的鷹派委員田村直樹表示，日本終於明顯接近央行的2%通脹目標，並暗示明年初可能滿足逐步退出超級寬鬆政策的條件。日圓兌美元昨由146.56，回升至145.6。德國和西班牙8月通脹居高不下，貨幣市場加大對歐洲央行9月加息的押注，預計加息0.25厘的概率達六成。

（綜合報道）

[國際金融]